Netflix anunció el lanzamiento de un videojuego oficial de la FIFA

"Queremos volver a los orígenes del fútbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con solo apretar un botón", manifestó el encargado de la sección de juegos de la plataforma de películas y series.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también se sumó a las palabras de alegría del empresario: "Para la FIFA es un enorme placer colaborar con Netflix Juegos y Delphi Interactive en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta importante colaboración es un acontecimiento fundamental en el compromiso de la FIFA por la innovación en los videojuegos del fútbol, que busca llegar a millones de aficionados de todas las edades y todos los rincones del mundo".

"Esta nueva versión cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol. El juego estará disponible para los suscriptores de Netflix sin coste adicional y representa un paso histórico para la FIFA", concluyó el titular del ente organizador del Mundial.

Netflix - FIFA Podrás vivir el Mundial de la FIFA a través de un celular en la cuenta de Netflix.

Casper Daugaard, fundador y director ejecutivo de Delphi Interactive, agregó: "El fútbol es el deporte más popular del mundo. Como fans incondicionales de FIFA, es un honor para nosotros dar paso a la nueva generación de aficionados y rediseñar el futuro de la franquicia. Nuestro objetivo está claro: que el nuevo FIFA sea el videojuego de fútbol más divertido, accesible e internacional de la historia".

Andy Kleinman, presidente de Delphi Interactive, añadió: "Delphi, en colaboración con la FIFA y Netflix Games, está desarrollando un videojuego digno del deporte más grande del mundo, en el que todos pueden participar, desde todos los rincones del planeta, para sentir la emoción del fútbol".

El videojuegos estará disponible a partir de 2026.