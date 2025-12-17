La FIFA anunció nuevos y millonarios premios para el Mundial 2026

De los 727 millones, 655 se distribuirán exclusivamente en premios deportivos mientras que cada selección recibirá 1.5 millones para cubrir gastos de preparación; por lo tanto, solo por el hecho de participar los equipos recibirán 10.5 millones de dólares (cifra que podrá elevarse de acuerdo a los logros deportivos alcanzados).

Los premios se distribuirán de la siguiente manera:

Del 33° al 48°: 9 millones.

Del 17° al 32°: 11 millones.

Del 9° al 16°: 15 millones.

Del 5° al 8°: 19 millones.

Cuarto puesto: 27 millones.

Tercer puesto: 29 millones.

Subcampeón: 33 millones.

Campeón: 50 millones.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se mostró contento con la decisión aprobada y sentenció: "La Copa Mundial será pionera en su contribución financiera a la comunidad global del fútbol".

Los montos que repartió la FIFA en el Mundial 2022 con la Selección argentina como campeona

La Selección argentina ganó 42 millones de dólares tras consagrarse en el Mundial de Qatar; en esa oportunidad se repartieron 440 millones de dólares entre los 32 equipos participantes.

Argentina campeón del mundo.jpg La FIFA le dio 42 millones de dólares a la Selección argentina al salir campeón del mundo.

La cifra obtenida por el conjunto nacional no tuvo como único destino a los jugadores ya que se dividió en tres partes: AFA, plantel y cuerpo técnico. Es así que el ente presidido por el Chiqui Tapia recibió un monto que sirvió para saldar costos operativos (logística, viajes, concentraciones), premios al staff y como inversión para las infraestructuras y selecciones juveniles.

Otra porción fue para los 26 futbolistas que fueron parte del plantel campeón, pero no trascendió la cifra que recibieron. Sin embargo, si se dio a conocer que el plantel acordó un reparto interno equitativo.

Y la tercera parte fue para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, quienes recibieron un monto menor que el de los jugadores.