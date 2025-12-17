River avanza por Gianluca Prestianni y Santiago Ascacibar: qué falta para cerrar ambos refuerzos

Gianluca Prestianni en Benfica River quiere que Gianluca Prestianni se sume a la pretemporada.

Ante la negativa el surgido en Vélez manifestó que desea volver a la Argentina porque en Portugal no está sumando minutos y la adaptación no fue la esperada, por lo que el Millo volvió a insistir y el diálogo comenzó a ser más fructífero.

Fue por eso que ahora viajó un representante del club de Núñez al Viejo Continente con el objetivo de establecer una plática más amena que culmine con Gianluca Prestianni en la pretemporada conducida por Marcelo Gallardo.

El anhelo de River tiene nombre y apellido: Santiago Ascacibar

En lo que promete ser una de las novelas del mercado de pases, Santiago Ascacibar aparece como la figurita difícil. La dirigencia de River ya estableció un primer contacto con los representantes del jugador y se espera que, luego de la final entre Platense y Estudiantes por el Trofeo de Campeones, el panorama esté más allanado.

santiago-ascacibar-1 Campeón, capitán y figura: el sueño de River de cara al 2026.

En este caso la intención de la cúpula del Millo es adquirir la ficha entera del mediocampista; pero toda conversación debe esperar ya que así lo planteó el jugador luego de la final ganada a Racing: "Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año".

Lograr la compra de Ascacibar no será sencilla porque tiene un año más de contrato y en el horizonte pueden surgir equipos europeos que quieran contar con sus servicios, además, rumores indican que Boca Juniors también se quiere sumar a la disputa por el jugador.