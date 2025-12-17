River avanza por Gianluca Prestianni y Santiago Ascacibar: qué falta para cerrar ambos refuerzos

Y en la lista que armó el técnico del Millonario hay dos nombres que son ansiados por varios equipos: Gianluca Prestianni ySantiago Ascacibar; conoce qué debe suceder para que se pongan la Banda en el pecho.
Las condiciones de Benfica para Gianluca Prestianni llegue a River
En primer término River propuso un préstamo con opción u obligación de compra. Es así que ofrecieron 800.000 dólares por un año de cesión y con la alternativa de cuatro millones por el 50% de la ficha. Sin embargo se encontraron con un "no, gracias" como respuesta.
Ante la negativa el surgido en Vélez manifestó que desea volver a la Argentina porque en Portugal no está sumando minutos y la adaptación no fue la esperada, por lo que el Millo volvió a insistir y el diálogo comenzó a ser más fructífero.
Fue por eso que ahora viajó un representante del club de Núñez al Viejo Continente con el objetivo de establecer una plática más amena que culmine con Gianluca Prestianni en la pretemporada conducida por Marcelo Gallardo.
El anhelo de River tiene nombre y apellido: Santiago Ascacibar
En lo que promete ser una de las novelas del mercado de pases, Santiago Ascacibar aparece como la figurita difícil. La dirigencia de River ya estableció un primer contacto con los representantes del jugador y se espera que, luego de la final entre Platense y Estudiantes por el Trofeo de Campeones, el panorama esté más allanado.
En este caso la intención de la cúpula del Millo es adquirir la ficha entera del mediocampista; pero toda conversación debe esperar ya que así lo planteó el jugador luego de la final ganada a Racing: "Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año".
Lograr la compra de Ascacibar no será sencilla porque tiene un año más de contrato y en el horizonte pueden surgir equipos europeos que quieran contar con sus servicios, además, rumores indican que Boca Juniors también se quiere sumar a la disputa por el jugador.