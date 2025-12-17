Inicio Ovación Fútbol River Plate
River avanza por Gianluca Prestianni y Santiago Ascacibar: qué falta para cerrar ambos refuerzos

Prestianni y Ascacibar son las principales figuras a las que apunta River en el mercado de pases, con el objetivo de volver a poner al Millonario en lo más alto

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
River tiene dos obsesiones de cara al mercado de pases.

Marcelo Gallardo quiere dejar atrás un 2025 para el olvido y para ello confía en ser protagonista de un buen mercado de pases. Es por eso que ya decidió que varios de los héroes de Madrid se marchen de River Plate (Enzo Pérez, Milton Casco, Pity Martínez y Nacho Fernández) y va en búsqueda de jugadores funcionales a su estilo.

Y en la lista que armó el técnico del Millonario hay dos nombres que son ansiados por varios equipos: Gianluca Prestianni y Santiago Ascacibar; conoce qué debe suceder para que se pongan la Banda en el pecho.

Las condiciones de Benfica para Gianluca Prestianni llegue a River

En primer término River propuso un préstamo con opción u obligación de compra. Es así que ofrecieron 800.000 dólares por un año de cesión y con la alternativa de cuatro millones por el 50% de la ficha. Sin embargo se encontraron con un "no, gracias" como respuesta.

Gianluca Prestianni en Benfica
River quiere que Gianluca Prestianni se sume a la pretemporada.

Ante la negativa el surgido en Vélez manifestó que desea volver a la Argentina porque en Portugal no está sumando minutos y la adaptación no fue la esperada, por lo que el Millo volvió a insistir y el diálogo comenzó a ser más fructífero.

Fue por eso que ahora viajó un representante del club de Núñez al Viejo Continente con el objetivo de establecer una plática más amena que culmine con Gianluca Prestianni en la pretemporada conducida por Marcelo Gallardo.

El anhelo de River tiene nombre y apellido: Santiago Ascacibar

En lo que promete ser una de las novelas del mercado de pases, Santiago Ascacibar aparece como la figurita difícil. La dirigencia de River ya estableció un primer contacto con los representantes del jugador y se espera que, luego de la final entre Platense y Estudiantes por el Trofeo de Campeones, el panorama esté más allanado.

santiago-ascacibar-1
Campeón, capitán y figura: el sueño de River de cara al 2026.

En este caso la intención de la cúpula del Millo es adquirir la ficha entera del mediocampista; pero toda conversación debe esperar ya que así lo planteó el jugador luego de la final ganada a Racing: "Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año".

Lograr la compra de Ascacibar no será sencilla porque tiene un año más de contrato y en el horizonte pueden surgir equipos europeos que quieran contar con sus servicios, además, rumores indican que Boca Juniors también se quiere sumar a la disputa por el jugador.

