El partido despedida de Walter Montillo en la U de Chile emocionó con su hijo como protagonista

Walter Montillo tuvo su partido despedida, a cuatro años de su retiro del fútbol, y compartió un emotivo e inolvidable momento junto a su hijo

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Quienes no entienden ni comparten la pasión por el fútbol suelen decir que son solo "22 personas corriendo detrás de una pelotita". Pero quienes amamos el deporte más lindo de todos sabemos que se trata de un frenesí sin lógica. Y la despedida de Walter Montillo tuvo momentos de emoción que ayudan a comprender que no es solo fútbol.

El habilidoso mediocampista tuvo su partido despedida frente a la hinchada de la Universidad de Chile, la que más lo marcó y acompañó. El partido, que contó con la presencia de Ezequiel Lavezzi, tuvo un momento muy emotivo cuando ingresó el hijo de La Ardilla, quien convirtió un gol.

El partido despedida de Walter Montillo en la U de Chile emocionó con su hijo como protagonista

La cita fue en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, casa de la U de Chile, en una noche que estuvo cargada de momentos especiales ya que los hijos del 10 estuvieron dentro del campo de juego. Fue así que Santino Montillo, hijo de Walter, hasta se dio el lujo de disputar unos minutos de juego utilizando la camiseta del Chuncho.

El 26 de marzo de 2010 Santino Montillo acaba de nacer y enfrentaba graves complicaciones de salud debido a una enfermedad intestinal que lo mantuvo al borde de la muerte y tuvo que ser sometido a una compleja cirugía.

En un momento sumamente frágil y difícil para el mediocampista argentino la hinchada de la U de Chile lo apoyó con un mensaje esperanzador: "Aguante Montillo, fuerza Santino", poniendo en valor que los jugadores son personas que también viven momento de vulnerabilidad.

Aunque Walter Montillo no se encontraba al 100 % en la parte emocional decidió disputar el partido contra Unión San Felipe y, para colmo, anotó un gol. Fue allí cuando Juan Manuel Olivera lo alzó en sus brazos para que reciba el cariño de los hinchas de la U. Imagen que fue replicada 15 años después con el hijo de Walter como protagonista.

La palabra de Walter Montillo

Antes del partido el ex mediocampista compartió algunas palabras con TNT Sports Chile donde expresó que se trataba de "un día muy importante" y totalmente emocionado agregó: "Agradezco mucho a la gente, todavía no salí. Agradezco a los periodistas por el respeto de estos años, a pesar de los años que me retiré".

Los quiero mucho, no sólo al hincha de la U sino que a todo Chile que me ha tratado muy bien. Los quiero mucho, no sólo al hincha de la U sino que a todo Chile que me ha tratado muy bien.

Ezequiel Lavezzi estuvo en la despedida de Walter Montillo

Entre los invitados internacionales estuvieron Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi, quien dialogó con ADN Deportes y expresó palabras de agradecimiento por la invitación de Walter Montillo: "Fue un placer disfrutar con Walter este momento único, y también con la gente, porque vino muchísima gente a acompañarlo. Es algo lindo".

Además le consultaron por su regreso al Estadio Nacional, campo de juego donde la Selección argentina perdió la final contra Chile en la Copa América 2015: "No sé, qué quieres que te diga. La verdad es que no es un lindo recuerdo, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y en ese momento pasó eso”".

Para cerrar se refirió a la llegada de Jorge Almirón a la dirección técnica de Rosario Central, club del cual es hincha: "Jorge es un técnico muy bueno y seguramente le va a hacer bien a Rosario Central".

