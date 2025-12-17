El partido despedida de Walter Montillo en la U de Chile emocionó con su hijo como protagonista

El 26 de marzo de 2010 Santino Montillo acaba de nacer y enfrentaba graves complicaciones de salud debido a una enfermedad intestinal que lo mantuvo al borde de la muerte y tuvo que ser sometido a una compleja cirugía.

Embed Walter Montillo está en su partido despedida en Chile, su hijo entró a jugar y fue OVACIONADO POR TODA LA CANCHA.



Qué hermoso momento. pic.twitter.com/p3R0nTnNtO — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 17, 2025

En un momento sumamente frágil y difícil para el mediocampista argentino la hinchada de la U de Chile lo apoyó con un mensaje esperanzador: "Aguante Montillo, fuerza Santino", poniendo en valor que los jugadores son personas que también viven momento de vulnerabilidad.

Embed El mejor video que verás hoy.



Santino, hijo de Walter Montillo, anota en el partido de despedida de su padre.



Todos festejan y él no puede de la emoción. Absolutamente hermoso



pic.twitter.com/85AMkvUCYQ — Juez Central (@Juezcentral) December 17, 2025

Aunque Walter Montillo no se encontraba al 100 % en la parte emocional decidió disputar el partido contra Unión San Felipe y, para colmo, anotó un gol. Fue allí cuando Juan Manuel Olivera lo alzó en sus brazos para que reciba el cariño de los hinchas de la U. Imagen que fue replicada 15 años después con el hijo de Walter como protagonista.

Despedida Walter Montillo Una imagen que se replicó después de 15 años con el hijo de Walter Montillo.

La palabra de Walter Montillo

Antes del partido el ex mediocampista compartió algunas palabras con TNT Sports Chile donde expresó que se trataba de "un día muy importante" y totalmente emocionado agregó: "Agradezco mucho a la gente, todavía no salí. Agradezco a los periodistas por el respeto de estos años, a pesar de los años que me retiré".

Los quiero mucho, no sólo al hincha de la U sino que a todo Chile que me ha tratado muy bien. Los quiero mucho, no sólo al hincha de la U sino que a todo Chile que me ha tratado muy bien.

Embed Gracias por tanto, genio



TNT Sports le preparó este video en homenaje a la gran carrera de Walter Montillo en #LaU, donde La Ardilla se emocionó profundamente antes de saltar a la cancha para vivir su despedida del fútbol profesional en el Estadio Nacional.



Disfruta lo… pic.twitter.com/x4E44GfjiJ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 16, 2025

Ezequiel Lavezzi estuvo en la despedida de Walter Montillo

Entre los invitados internacionales estuvieron Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi, quien dialogó con ADN Deportes y expresó palabras de agradecimiento por la invitación de Walter Montillo: "Fue un placer disfrutar con Walter este momento único, y también con la gente, porque vino muchísima gente a acompañarlo. Es algo lindo".

Lavezzi - Montillo - Sorín Lavezzi y Sorín estuvieron presentes en la despedida de Walter Montillo.

Además le consultaron por su regreso al Estadio Nacional, campo de juego donde la Selección argentina perdió la final contra Chile en la Copa América 2015: "No sé, qué quieres que te diga. La verdad es que no es un lindo recuerdo, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y en ese momento pasó eso”".

Para cerrar se refirió a la llegada de Jorge Almirón a la dirección técnica de Rosario Central, club del cual es hincha: "Jorge es un técnico muy bueno y seguramente le va a hacer bien a Rosario Central".