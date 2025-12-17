Merentiel está en la mira de dos grandes clubes: qué dijo Boca

El delantero de Boca Miguel Merentiel, quien fue uno de los mejores jugadores del Xeneize en el 2025, es pretendido por dos grandes clubes. América y Monterrey de México quieren al uruguayo para el 2026.
El delantero de Boca Miguel Merentiel, quien fue uno de los mejores jugadores del Xeneize en el 2025, es pretendido por dos grandes clubes. América y Monterrey de México quieren al uruguayo para el 2026.
En las últimas horas, medios mexicanos hablaron del probable pase de Merentiel a ese país Aún no hay ofertas formales, pero en el Xeneize ya están alertas por la situación.
"Boca es mi lugar en el mundo, me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La pasamos muy bien y estamos felices de estar acá. La gente es una locura. Tengo una conexión terrible. La verdad que la gente siempre me lo hace sentir en todo momento. Cuando voy a la calle, cuando voy a cualquier lado siempre están ahí para darme su apoyo. Estoy muy feliz con la gente de acá", dijo el ex atacante de Godoy Cruz.
Boca dijo que, a excepción de Leandro Paredes, no hay jugadores intransferibles. La Bestia tiene aún dos años de contrato, con una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares y, aunque sería transferido por esa cifra, una oferta cercana a ese número sería seriamente considerada.
América y Monterrey podrían acercar propuestas en los próximos días.
Trascendió que Merentiel quiere mejorar económicamente y podría aceptar una oferta del exterior. Si bien quiere seguir en Boca pretende una mejora salarial.
¿Se irá la Bestia de Boca?.