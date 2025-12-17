Merentiel está en la mira de dos grandes clubes: qué dijo Boca

En las últimas horas, medios mexicanos hablaron del probable pase de Merentiel a ese país Aún no hay ofertas formales, pero en el Xeneize ya están alertas por la situación.

merentiel-boca ¿Merentiel se irá de Boca?

Qué dijo Merentiel de su actualidad en Boca

"Boca es mi lugar en el mundo, me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La pasamos muy bien y estamos felices de estar acá. La gente es una locura. Tengo una conexión terrible. La verdad que la gente siempre me lo hace sentir en todo momento. Cuando voy a la calle, cuando voy a cualquier lado siempre están ahí para darme su apoyo. Estoy muy feliz con la gente de acá", dijo el ex atacante de Godoy Cruz.