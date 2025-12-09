Inicio Ovación Fútbol Miguel Merentiel
Mercado de pases

Miguel Merentiel, goleador de Boca, tomó una decisión terminante y tiene un pie fuera del club

La derrota ante Racing completó un 2025 negativo para Boca y puso en marcha una serie de decisiones fuertes entre los que surgió el nombre de Miguel Merentiel.

Por UNO
La derrota ante Racing en la semifinal del Torneo Clausura completó un 2025 negativo para Boca y puso en marcha una serie de decisiones fuertes en torno a la continuidad del cuerpo técnico y también de jugadores entre los que surgió el nombre de Miguel Merentiel.

El delantero uruguayo no tuvo un buen semestre y en las últimas horas le comunicó a su representante y a los dirigentes que tiene decidido irse del club.

zeballos-merentiel-boca
Miguel Merentiel está decidido a irse de Boca.

Por lo pronto, la intención de Riquelme y sus colaboradores es no aceptar una oferta menor a 10 millones de dólares, aunque el propio futbolista pidió que bajen un poco las pretensiones para permitirle salir.

La exigencia de los dirigentes no solo tiene que ver con una cuestión económica sino también porque al plantel de Boca no le sobran delanteros de jerarquía y no quieren resignar dinero para dejar ir al goleador del equipo en la temporada 2025.

En Boca, Merentiel acumula 50 goles en 143 partidos y fue campeón de la Supercopa Argentina 2022.

La Bestia fue el goleador de Boca en 2025

Miguel Merentiel fue el máximo goleador de Boca en el 2025 con 15 goles y 4 asistencias, superando a Milton Giménez (10 goles y 4 asistencias) , Exequiel Zeballos (6 goles y 4 asistencias) y Edinson Cavani (5 goles y 2 asistencias).

Con 29 años, el futbolista piensa que es un buen momento para hacer una buena diferencia económica con un pase al exterior y un buen contrato.

La trayectoria de Miguel Merentiel

  • Peñarol 2017-19
  • El Tanque Sisley 2017
  • Lorca (España) 2017-18
  • Valencia Mestalla (España) 2018-19
  • Godoy Cruz 2019-21
  • Defensa y Justicia 2020-22
  • Palmeiras 2022-23
  • Boca Juniors 2023-25

Ganó la Serie A 2022 y el Paulista 2023 con Palmeiras; la Supercopa Argentina 2022 con Boca y la Copa Sudamericana y la Recopa 2021 con Defensa y Justicia.

