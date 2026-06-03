Si tenés un lazo de amor o mala madre en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta lazo de amor tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.

La mala madre o lazo de amor, como también es conocida, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero porque tiene un gran valor ornamental y elegancia, segundo porque al producir hijuelos colgantes es ideal para macetas colgantes o lugares elevados. Sin embargo, también iene propiedades medciinales y beneficios ambientales, tal cómo:

La planta absorbe contaminantes y purifica el aire.

absorbe contaminantes y purifica el aire. Tiene propiedades calmantes.

Contribuye a mejorar la salud y el bienestar de quienes la rodean.

Mantiene una energía chi limpia y saludable.

Sus hojas dispersan la energía estancada

planta mala madre o lazo de amor (3) La mala madre se caracteriza por sus hojas alargadas y afiladas, por lo que es una planta muy decorativa. Foto Canva

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, poner la mala madre o lazo de amor en una ventana hacia el este o norte, en la sala de estar, cocina, habitación o baño, evitando los rincones oscuros o con luz artificial. También son buenas para colocarlas en balcones y terrazas.