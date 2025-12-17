Dile adiós a las islas de cocina: descubre la tendencia en decoración de interior que será furor en 2026

Esta alternativa de diseño logra combinar lo mejor de dos mundos, proporcionando una generosa superficie adicional de trabajo para la preparación de alimentos y, simultáneamente, actuando como una zona de comedor perfectamente funcional.

isla cocina Las islas de cocina llegan a su fin.

En este sentido, la península ofrece claras ventajas sobre la isla fija. A diferencia de esta última, que debe ubicarse necesariamente en el centro, la primera se acopla a una pared o a la encimera existente, lo que permite una mejor adaptación a cocinas de distintos tamaños.

Además, su diseño permite integrar almacenamiento adicional en sus laterales, mejorando el orden y aprovechando cada metro cuadrado disponible. El resultado es un ambiente con un diseño más limpio y minimalista, donde las líneas puras y los materiales modernos aportan sofisticación y calidez.

peninsula de cocina Las penínsulas de la cocina serán tendencia en 2026.

Las versiones más vanguardistas incluso integran tecnología, como enchufes discretos, iluminación LED estratégica y zonas de inducción en la superficie. De esta forma, las penínsulas para la cocina emergen como una tendencia que se impondrá notablemente en 2026 por sobre las islas.