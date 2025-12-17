Netflix estrena la serie que sube la temperatura y enciende una chispa prohibida

Este miércoles 17 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó la tercera temporada de una de las comedias románticas mexicanas más queridas por los suscriptores. Se trata de El niñero, que se renovó con nuevos capítulos para revivir la historia de amor entre Jimena y Gaby.
El niñero es una exitosa sitcom mexicana creada por Carolina Rivera que estrenó el 24 de diciembre de 2023 en Netflix y ahora lanzó su última temporada. Aunque es perfecta para ver con toda la familia, su encantadora historia romántica capta a las parejas.
Netflix: de qué trata la serie El niñero
La serie El niñero gira alrededor de la vida de Jimena (Sandra Echeverría), una ejecutiva que hace malabares para tratar de mantener su vida en orden. Entre criar a sus tres hijos, competir por la presidencia de la empresa y lidiar con su (casi) ex marido, tiene las manos llenas.
Sin embargo, el caos de su vida cambia cuando conoce a un encantador ranchero llamado Gaby (Iván Amozurrutia). De forma totalmente inesperada, él resulta ser el niñero ideal para sus hijos.
A partir de entonces, entre risas y enredos, Gabriel y Jimena se irán enamorando sin importarles los estereotipos sobre los roles de género.
En la tercera temporada, recién estrenada en Netflix, los caminos de Gabriel y Jimena vuelven a cruzarse, con más pasión e intriga de lo que podrían imaginar. ¿Le darán otra oportunidad al amor o lo perderán todo?
Netflix: tráiler de El niñero, temporada 3
Reparto de El niñero, la miniserie mexicana de Netflix
- Sandra Echeverría es Jimena
- Iván Amozurrutia es Gaby
- Anthony Giuletti es Leo
- Alexander Tavizon es Santiago
- Cassandra Iturralde es Sofía
- Diana Bovio es Brenda
- Eugenio Montessoro es Ernesto
- Jose María Torre Hütt es Joaquín
Dónde ver la serie El niñero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El niñero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El niñero (The Manny) se puede ver en Netflix.
- España: la serie El niñero se puede ver en Netflix.