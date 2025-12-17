Está en Netflix, tiene 16 capítulos y no hay mejor serie de romance coreana

Estamos hablando de una serie que logró romper las barreras de su país de producción, para pasar a tener resultados maravillosos en el catálogo de series y películas de Netflix a nivel mundial, llegando a estar en el Top 10 en muchos países. A diferencia de otros relatos, esta oferta usó otra metodología de estreno, liberando 2 capítulos semanales que hizo que los suscriptores quedaran expectantes.

El catálogo de series y películas de Netflix incorporó a esta serie a mediados del 2023, y desde entonces es uno de los romances coreanos mejor posicionados dentro de la plataforma.

Embed - Un amor predestinado | CLIP OFICIAL | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Un amor predestinado

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana romántica que arrasa con 16 capítulos, Un amor predestinado centra su historia en: "Víctima de siglos de maldición, un abogado se involucra con una empleada pública que tiene la llave de su libertad, lo que despierta un inesperado romance".

Si bien no es la serie más corta, su mix entre el romance, fantasía y comedia, la vuelven una oferta única en Netflix.

un amor predestinado 3

Netflix: reparto de la serie Un amor predestinado

Rowoon como Jang Shin-yu

Jo Bo-ah como Lee Hong-jo

Ha Joon como Kwon Jae-gyeong

Yura como Yoon Na-yeon

Song Young-kyu como Yoon Hak-young

Jung Hye-young como Song Yoon-joo

Kim Hye-ok como Eun-wol

Lee Pil-mo como Jang Jae-gyeon

Dónde ver la serie Un amor predestinado, según la zona geográfica