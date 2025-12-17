Netflix cuenta con un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado posicionarse como una de las ofertas románticas más elegidas de los últimos 5 años, con una historia que se fusiona con fantasía, que cuenta con un elenco destacadísimo por la química que se genera entre ellos y que tiene tan solo 16 capítulos en total: Un amor predestinado.
Está en Netflix, tiene 16 capítulos y no hay mejor serie de romance coreana
La serie se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Netflix en los últimos años dentro del género romántico
Las series y películas de producción coreanas siguen confirmando a diario su liderazgo absoluto dentro del catálogo de Netflix, con ofertas especializadas en drama, romance y comedia. Esta serie se ganó el fanatismo de los suscriptores de la plataforma, no solo por su historia, sino también por contar con una metodología de estreno diferente a las demás opciones del género romántico.
Con un total de 16 capítulos, una serie se viene destacando a paso firme hace ya 2 años en el catálogo de series y películas con una fusión de romance y fantasía, el cual rankeó en la plataforma desde el primer minuto. La historia es realmente diferente a muchas ofertas de Netflix, y es que a lo largo de su trama, utiliza diferentes elementos para pasar de momentos cómicos a tragedia total, y al revés.
Estamos hablando de una serie que logró romper las barreras de su país de producción, para pasar a tener resultados maravillosos en el catálogo de series y películas de Netflix a nivel mundial, llegando a estar en el Top 10 en muchos países. A diferencia de otros relatos, esta oferta usó otra metodología de estreno, liberando 2 capítulos semanales que hizo que los suscriptores quedaran expectantes.
El catálogo de series y películas de Netflix incorporó a esta serie a mediados del 2023, y desde entonces es uno de los romances coreanos mejor posicionados dentro de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Un amor predestinado
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana romántica que arrasa con 16 capítulos, Un amor predestinado centra su historia en: "Víctima de siglos de maldición, un abogado se involucra con una empleada pública que tiene la llave de su libertad, lo que despierta un inesperado romance".
Si bien no es la serie más corta, su mix entre el romance, fantasía y comedia, la vuelven una oferta única en Netflix.
Netflix: reparto de la serie Un amor predestinado
-
Rowoon como Jang Shin-yu
Jo Bo-ah como Lee Hong-jo
Ha Joon como Kwon Jae-gyeong
Yura como Yoon Na-yeon
Song Young-kyu como Yoon Hak-young
Jung Hye-young como Song Yoon-joo
Kim Hye-ok como Eun-wol
Lee Pil-mo como Jang Jae-gyeon
Dónde ver la serie Un amor predestinado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Un amor predestinado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Un amor predestinado se puede ver en Netflix.
- España: Un amor predestinado se puede ver en Netflix.