Netflix: la película que reunió a la estrella de Stranger Things con uno de los actores más famosos de la historia

Netflix tiene una estrella exclusiva, hecha por y para la plataforma, y su nombre es Millie Bobby Brown, también conocida como Eleven, el personaje principal de Stranger Things.
Netflix tiene una película en la que se encargó de juntar a la estrella de Stranger Things con uno de los actores más populares de los últimos 10 años
La actriz y modelo británica, desde su debut en Stranger Things pasó a ser una de las caras más visibles de Netflix y la plataforma le dio una y otra vez, un proyecto para encabezar, donde la supo rodear de grandes actores conocidos y de aventuras.
Uno de esos proyectos de Netflix tiene que ver con una película ambientada en el siglo XIX y que es puramente de aventuras. Incluso, llegó a tener una secuela.
Esta película de Netflix en la que la actriz de Stranger Things tiene una serie de aventuras es Enola Holmes. Si les suena el nombre, es porque es la hermana del famoso detective Sherlock Holmes, en este caso interpretado por Henry Cavill, a quien muchos lo conocen por haber sido Superman.
Es verdad que la película de Netflix, y su secuela, están lejos de la Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. o del Sherlock de Benedict Cumberbatch, pero son dos horas de mucha aventura, en la que se puede ver a Millie Bobby Brown en otro papel que no es el de Eleven en Sherlock Holmes e ideal para aquellos fanáticos de la serie de Netflix.
Pero esto no esto, ya que la actriz de Netflix tiene otras películas en las que es la estrella principal, como Damsel y Estado Eléctrico.
Reparto de Enola Holmes, la película de Netflix
- Millie Bobby Brown como Enola Holmes
- Henry Cavill como Sherlock Holmes
- Sam Claflin como Mycroft Holmes
- Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes
- Louis Partridge como Tewkesbury
- Burn Gorman como Linthorn
- Adeel Akhtar como Lestrade