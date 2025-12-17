netflix-Millie-Bobby-Brown-enola-holmes1.jpg

Netflix: la película que reunió a la estrella de Stranger Things con uno de los actores más famosos de la historia

Esta película de Netflix en la que la actriz de Stranger Things tiene una serie de aventuras es Enola Holmes. Si les suena el nombre, es porque es la hermana del famoso detective Sherlock Holmes, en este caso interpretado por Henry Cavill, a quien muchos lo conocen por haber sido Superman.

Es verdad que la película de Netflix, y su secuela, están lejos de la Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. o del Sherlock de Benedict Cumberbatch, pero son dos horas de mucha aventura, en la que se puede ver a Millie Bobby Brown en otro papel que no es el de Eleven en Sherlock Holmes e ideal para aquellos fanáticos de la serie de Netflix.

Pero esto no esto, ya que la actriz de Netflix tiene otras películas en las que es la estrella principal, como Damsel y Estado Eléctrico.

Trailer de Enola Holmes, la película de Netflix

