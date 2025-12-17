Netflix: tiene apenas 6 capítulos y relata una catástrofe basada en hechos reales

El catálogo de series y películas de Netflix está compuesto por historias de todo tipo y para todos los gustos. Una serie se postula como una de las ofertas dramáticas más fuertes y atrapantes de los últimos años, y lo hace de la mano de una historia basada en hechos reales, con elementos técnicos de la mejor calidad, y un relato que apenas se compone de 6 capítulos: La gran inundación.
Netflix se ha nutrido de muchas ofertas de series y películas de producción polaca en el último tiempo, y es que dentro del catálogo comenzaron a "copar" las historias del género dramático con tintes fríos. Y es que en esta ocasión, es justamente un drama el que se distingue en la plataforma, con un relato muy intenso, y donde la constante sensación de tensión y peligro, no dan respiro alguno.
Agnieszka ulewska, Ireneusz Czop y Tomasz Schuchardt son los protagonistas de esta serie polaca que compite dentro de las ofertas de Netflix del género y de las historias basadas en hechos reales. La trama de esta oferta, que se destaca en la plataforma, se centra en una científica que vuelve a su ciudad con un pronóstico de una inundación catastrófica inminente, la cual en la vida real ocurrió en 1997.
Con un total de 6 capítulos, esta serie pasa a ser considerada como una "miniserie" en su totalidad, gracias a una historia corta, concisa y que no tiene siquiera una pizca de relleno, algo que es tendencia en Netflix hace varios años. El éxito de esta oferta fue tan grande en el catálogo, que llegó a ser la primera producción polaca en estar dentro del Top 10 mundial de habla no inglesa.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2022, y desde entonces es uno de los relatos basados en hechos reales más fuertes de la plataforma.
De qué trata la serie de Netflix, La gran inundación
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca basada en hechos reales y con 6 capítulos, La gran inundación centra su historia en: "En 1997, científicos y funcionarios del Gobierno local de Breslavia enfrentan decisiones de vida o muerte cuando una destructiva ola de inundaciones amenaza la ciudad".
La serie no es solo una historia tensionante, sino que además que se le valora su despliegue técnico, siendo de las más completas de Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, La gran inundación
- Agnieszka Zulewska
- Tomasz Schuchardt
- Ireneusz Czop
- Anna Dymna
- Jerzy Trela
- Mirosaw Kropielnicki
- Blanka Kot
- Tomasz Kot
- Adam Nawojczyk
- Leszek Lichota
- Marta Nieradkiewicz
- Lukasz Lewandowski
Dónde ver la miniserie La gran inundación, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La gran inundación se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La gran inundación en inglés "High Water" se puede ver en Netflix.
- España: la serie La gran inundación se puede ver en Netflix.