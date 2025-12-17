Netflix: tiene apenas 6 capítulos y relata una catástrofe basada en hechos reales

Con un total de 6 capítulos, esta serie pasa a ser considerada como una "miniserie" en su totalidad, gracias a una historia corta, concisa y que no tiene siquiera una pizca de relleno, algo que es tendencia en Netflix hace varios años. El éxito de esta oferta fue tan grande en el catálogo, que llegó a ser la primera producción polaca en estar dentro del Top 10 mundial de habla no inglesa.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2022, y desde entonces es uno de los relatos basados en hechos reales más fuertes de la plataforma.

Embed - La Gran Inundación | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

De qué trata la serie de Netflix, La gran inundación

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca basada en hechos reales y con 6 capítulos, La gran inundación centra su historia en: "En 1997, científicos y funcionarios del Gobierno local de Breslavia enfrentan decisiones de vida o muerte cuando una destructiva ola de inundaciones amenaza la ciudad".

La serie no es solo una historia tensionante, sino que además que se le valora su despliegue técnico, siendo de las más completas de Netflix.

la gran inundación netflix

Reparto de la serie de Netflix, La gran inundación

Agnieszka Zulewska

Tomasz Schuchardt

Ireneusz Czop

Anna DymnaJerzy Trela

Mirosaw Kropielnicki

Blanka Kot

Tomasz Kot

Adam Nawojczyk

Leszek Lichota

Marta Nieradkiewicz

Lukasz Lewandowski

Dónde ver la miniserie La gran inundación, según la zona geográfica