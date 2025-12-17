¡PSG campeón de la Copa Intercontinental!: le ganó a Flamengo por penales

PSG pegó en el primer tiempo

PSG dominó el primer tiempo. El conjunto parisino impuso el ritmo desde el inicio y jugó mayoritariamente en campo rival. En los primeros minutos generó varias situaciones con remates lejanos de Vitinha y Lee Kang-In. Además Fabián Ruiz convirtió pero fue anulado tras la intervención del VAR.

Flamengo buscó detener el envión rival recurriendo a faltas e intentando replegarse para resistir. Con el correr de los minutos el partido se emparejó y el equipo brasileño logró reaccionar. Tuvo aproximaciones claras, como las de Carrascal dentro del área y un remate de Pulgar desde media distancia que exigió al arquero parisino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2001347127184605565&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE PSG!



Rossi no llegó a desviar el centro de Doué y Kvaratskhelia puso el 1-0 ante Flamengo.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/HFRPcxPj6x — DSPORTS (@DSports) December 17, 2025

El quiebre en el marcador llegó cuando, a los 38 minutos, Khvicha Kvaratskhelia aprovechó una floja intervención de Agustín Rossi en el área y definió para el 1-0 de los europeos. El georgiano apareció por el segundo palo tras una buena asistencia de Doue desde el sector derecho del área.

Flamengo lo empató en el complemento

Tras un arranque intenso, una falta de Marquinhos dentro del área sobre De Arrascaeta derivó en penal para Flamengo luego de la revisión del VAR. Jorginho se hizo cargo de la ejecución y con un remate preciso puso el 1-1, devolviéndole la paridad al encuentro.

El PSG volvió a tomar la iniciativa y se plantó en campo rival. João Neves tuvo dos chances claras dentro del área: primero un remate que fue rechazado y luego otro que se fue apenas desviado tras una buena combinación con Kvaratskhelia, en un pasaje donde el conjunto parisino empujó con más decisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2001358348034126242&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE FLAMENGO!



Jorginho no perdonó desde el punto penal y convirtió el 1-1 ante PSG.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/uUdlV0JNvT — DSPORTS (@DSports) December 17, 2025

El juego se volvió más físico, con faltas en la mitad de la cancha y algunas imprecisiones. Mientras el equipo de Luis Enrique buscó romper el empate, los de Filipe Luis intentaron sostenerse y salir rápido de contra.

No se sacaron diferencias en el alargue

El primer tiempo extra mostró a un PSG más decidido a buscar el desnivel, adueñándose de la pelota y empujando con centros y remates desde media distancia. João Neves tuvo la más clara en el cierre, con un tiro a quemarropa tras un centro de Dembélé que obligó a una gran intervención del arquero de Flamengo. También Marquinhos ganó de cabeza en una pelota parada, aunque su intento fue bien controlado.

El Mengao resistió con orden y apostó a cortar el ritmo con faltas y alguna salida aislada, como el remate lejano de Saúl Ñíguez que fue bloqueado. El tramo estuvo marcado por varias interrupciones, lesiones y tarjetas, lo que terminó diluyendo el ritmo del juego.

El segundo tiempo extra mantuvo la tónica de un PSG protagonista, volcado al ataque en busca del gol decisivo. El conjunto parisino acumuló situaciones claras con remates de Dembélé, Barcola y Nuno Mendes, además de varios tiros de esquina consecutivos que encerraron a Flamengo contra su arco, aunque sin efectividad en la definición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2001376306085109820&partner=&hide_thread=false ¿HUBO PENAL DE SAÚL SOBRE NEVES?



El árbitro no cobró falta sobre el mediocampista de PSG.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/r7yR2po6iT — DSPORTS (@DSports) December 17, 2025

Flamengo resistió con esfuerzo físico y orden defensivo, intentando responder con alguna acción aislada como el remate de Luiz Araújo que se fue desviado. El tramo final estuvo cargado de infracciones, amonestaciones y detenciones por lesiones, reflejo del desgaste extremo. Sin goles en el alargue, el partido quedó encaminado a definirse desde el punto del penal.

PSG ganó por penales

La imprecisión se adueñó de la tanda de penales. De los nueve remates que se ejecutaron, solo tres terminaron dentro de los tres palos. Vitinha y Mendes convirtieron para PSG. Mientras que Nicolás de la Cruz, que fue el primero, fue el único en convertir para Flamengo.