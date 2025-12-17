Deportivo Maipú sumó a un goleador paraguayo de cara a la temporada 2026

"La meta que me he propuesto es poder triunfar en San Martín, esperemos poder convertir muchos goles. Mi compatriota Alex Arce e hizo una gran carrera en Independiente Rivadavia acá en Mendoza", había dicho Felipe Rivarola.

Felipe Rivarola San Martín 2.jpg Felipe Rivarola firmó un contrato por dos años con el Cruzado.

Felipe Rivarola es la segunda incorporación del Deportivo Maipú de cara al 2026

La de Rivarola es la segunda incorporación de cara al próximo año, ya que el conjunto de calle Vergada ya había sumado días atrás al mendocino Juan Pablo Gobetto, quien jugó en Alvarado de Mar del Plata. El mediocampista de 29 años se inició en Gimnasia y Esgrima, y además actuó en Mitre de Santiago del Estero y Juventud Unida de San Luis.

Además por estos día se supo tras el sorteo de la Copa Argentina que el Deportivo Maipú jugará por los 32avos de final ante Deportivo Riestra. El Cruzado y el Malevo repetirán la final del Reducido de la Primera Nacional 2023, aquel partido en donde el equipo de Nueva Pompeya logró su histórico ascenso a la máxima categoría.