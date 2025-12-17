Deportivo Maipú sumó a un goleador paraguayo de cara a la temporada 2026

Deportivo Maipú sigue sumando refuerzos de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. Este miércoles el Cruzado confirmó que incorporó al goleador paraguayo Luis Felipe Rivarola, de 26 años, quien viene de jugar para el Atlético San Martín en el Torneo Federal A.
Rivarola, que se desempeñó en los clubes paraguayos de San Lorenzo y Atyra de Paraguay, en marzo de este año se sumó al Albirrojo y la rompió.
La nueva incorporación del elenco que orienta Alexis Matteo, marcó 7 goles en 24 partidos en el equipo del Este y firmó un contrato por dos años con el Botellero. Además viene de disputar el Regional Amateur para Juventud Unida de Gualeguaychú.
"La meta que me he propuesto es poder triunfar en San Martín, esperemos poder convertir muchos goles. Mi compatriota Alex Arce e hizo una gran carrera en Independiente Rivadavia acá en Mendoza", había dicho Felipe Rivarola.
Felipe Rivarola es la segunda incorporación del Deportivo Maipú de cara al 2026
La de Rivarola es la segunda incorporación de cara al próximo año, ya que el conjunto de calle Vergada ya había sumado días atrás al mendocino Juan Pablo Gobetto, quien jugó en Alvarado de Mar del Plata. El mediocampista de 29 años se inició en Gimnasia y Esgrima, y además actuó en Mitre de Santiago del Estero y Juventud Unida de San Luis.
Además por estos día se supo tras el sorteo de la Copa Argentina que elDeportivo Maipú jugará por los 32avos de final ante Deportivo Riestra. El Cruzado y el Malevo repetirán la final del Reducido de la Primera Nacional 2023, aquel partido en donde el equipo de Nueva Pompeya logró su histórico ascenso a la máxima categoría.