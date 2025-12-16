Godoy Cruz vs. Deportivo Maipú: la decisión de la AFA sobre la fecha de los clásicos en la Primera Nacional 2026

Godoy Cruz y Deportivo Maipú podrían enfrentarse en la Primera Nacional 2026 según la propuesta que analiza la AFA para volver a disputar la denominada fecha de los clásicos interzonales.
La Primera Nacional se jugaría con el mismo formato de este año, es decir dos zonas de 18 conjuntos cada una, a dos ruedas, y los ganadores de cada zona disputarían la final por el ascenso, pero la fase regular sumaría dos fechas más en la que cada equipo se cruzaría contra su clásico rival.
La definición se dará en las próximas horas ya que el sorteo de los grupos y la conformación del fixture está anunciada para el lunes 22 de diciembre.
Godoy Cruz vuelve el año que viene a la Primera Nacional después de 17 temporadas ininterrumpidas en Primera, mientras que Deportivo Maipú volvió a la categoría en 2021 después de 29 años.
El 8 de junio de 1991 Deportivo Maipú venía de una pobre campaña en el Nacional B y Godoy Cruz era campeón de la Liga Mendocina 1990.
En aquellos tiempos los equipos del interior, indirectamente afiliados a AFA, que terminaban de mitad de tabla para abajo en el Nacional B debían jugar una reválida con el mejor de su liga de origen.
El partido de ida (el de vuelta no hizo falta) se jugó en el Malvinas Argentinas y Maipú, dirigido por José Ramos Delgado, ganó 2 a 1 con goles de Daniel Gauto y el Flaco Arzubialde mientras que el Fantasma Pereyra descontó para el Tomba.