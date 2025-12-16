Godoy Cruz vs. Deportivo Maipú: la decisión de la AFA sobre la fecha de los clásicos en la Primera Nacional 2026

Godoy Cruz vuelve el año que viene a la Primera Nacional después de 17 temporadas ininterrumpidas en Primera, mientras que Deportivo Maipú volvió a la categoría en 2021 después de 29 años.

El antecedente de 1991 entre el Tomba y el Cruzado

El 8 de junio de 1991 Deportivo Maipú venía de una pobre campaña en el Nacional B y Godoy Cruz era campeón de la Liga Mendocina 1990.

En aquellos tiempos los equipos del interior, indirectamente afiliados a AFA, que terminaban de mitad de tabla para abajo en el Nacional B debían jugar una reválida con el mejor de su liga de origen.

El partido de ida (el de vuelta no hizo falta) se jugó en el Malvinas Argentinas y Maipú, dirigido por José Ramos Delgado, ganó 2 a 1 con goles de Daniel Gauto y el Flaco Arzubialde mientras que el Fantasma Pereyra descontó para el Tomba.