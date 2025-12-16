Leonardo Scherbovsky, presidente de Israelita Macabi, tras los cantos antisemitas: "La cuestión deportiva pasa a un tercer o cuarto plano"

Con preocupación, el máximo dirigente de Macabi, afirmó: "La verdad es que después del 7 de octubre hemos vivido un levantamiento del antisemitismo muy grande. Y eso nos preocupa bastante. Entonces, estos hechos, que pueden ser menores, no los tenemos que dejar pasar. Hay que dejar de naturalizar, tanto un canto antisemita, como cualquier acto de racismo. Me parece que tenemos que empezar a comportarnos y tratar de evolucionar. No podemos naturalizar todo el tiempo y la única forma de no naturalizarlo es tomar medidas".

"No sé cuál será la medida. Obviamente eso lo tiene que determinar, en este caso, el Tribunal de Penas, pero la verdad es que si lo dejamos pasar, cada vez se agiganta más este tema y la verdad es que no queremos, primero porque el basquet siempre ha sido familia y en los últimos años se ha tornado un poco más futbolero. Vivimos estas cosas y la verdad es que nuestros chicos quieren jugar, no queremos que tengan miedo o que vayan a una cancha y estén pendientes a ver si alguien les grita algo", agregó.

"Nadie se comunicó conmigo. No sé si con algún otro miembro de la comisión se habrán comunicado, pero no tengo novedades con respecto a eso. Me he enterado de que la gente de Godoy Cruz, la comisión, estaba bastante apenada por los hechos que sucedieron, pero nadie se comunicó con nosotros".

Para terminar, Leonardo Scherbovsky fue claro: "Acá me parece que escapa de lo deportivo. Volvemos a lo mismo. Desde mi posición, la cuestión deportiva pasa a un tercer o cuarto plano. Si se suspende y no hay un ganador, para mí es exactamente lo mismo. Lo que a mí me interesa más es otra cosa, que se eduque, que se tomen medidas. ¿Cuáles son las medidas? No soy el más calificado para decirlas, pero no pasa por lo deportivo. No quiero decir que le quiten los puntos. Esto creo que va más allá de eso".