Leonardo Scherbovsky, presidente de Israelita Macabi, tras los cantos antisemitas: "La cuestión deportiva pasa a un tercer o cuarto plano"

Leonardo Scherbovsky, presidente del club Israelita Macabi, habló en No tenés cara por Radio Nihuil y en El Siete, sobre los lamentables cantos antisemitas que motivaron la suspensión de la primera final anual de básquetbol ante Godoy Cruz.
"El partido en todo momento se desarrolló normalmente, con las dos hinchadas dentro de la normalidad. Y en los minutos finales, cuando el partido estaba por terminar y estaba punto a punto, sucedieron unos fallos arbitrales y eso desencadenó que la hinchada de Godoy Cruz empiece a gritar, y a hacer cánticos antisemitas. Después el árbitro, con el consejo del coordinador deportivo y la gente de seguridad decidió suspender el partido. Básicamente, eso es lo que vi. Después sí hubo más insultos", contó el dirigente.
"Es duro generalizar, pero la realidad es que era un grupo menor, porque en la cancha había 1.000 personas. Supongamos que había 500 que eran de Godoy Cruz te podría decir que eran 20 o 30 los que estaban gritando y haciendo cánticos", aclaró Scherbovsky, quien recordó otros episodios similares: "Ya nos ha pasado y también tuvimos un hecho en la fase regular, cuando fuimos a jugar a Godoy Cruz, donde ellos sacaron una bandera palestina, básicamente es un hecho de provocación. No por la bandera en sí, obviamente".
Con preocupación, el máximo dirigente de Macabi, afirmó: "La verdad es que después del 7 de octubre hemos vivido un levantamiento del antisemitismo muy grande. Y eso nos preocupa bastante. Entonces, estos hechos, que pueden ser menores, no los tenemos que dejar pasar. Hay que dejar de naturalizar, tanto un canto antisemita, como cualquier acto de racismo. Me parece que tenemos que empezar a comportarnos y tratar de evolucionar. No podemos naturalizar todo el tiempo y la única forma de no naturalizarlo es tomar medidas".
"No sé cuál será la medida. Obviamente eso lo tiene que determinar, en este caso, el Tribunal de Penas, pero la verdad es que si lo dejamos pasar, cada vez se agiganta más este tema y la verdad es que no queremos, primero porque el basquet siempre ha sido familia y en los últimos años se ha tornado un poco más futbolero. Vivimos estas cosas y la verdad es que nuestros chicos quieren jugar, no queremos que tengan miedo o que vayan a una cancha y estén pendientes a ver si alguien les grita algo", agregó.
Para terminar, Leonardo Scherbovsky fue claro: "Acá me parece que escapa de lo deportivo. Volvemos a lo mismo. Desde mi posición, la cuestión deportiva pasa a un tercer o cuarto plano. Si se suspende y no hay un ganador, para mí es exactamente lo mismo. Lo que a mí me interesa más es otra cosa, que se eduque, que se tomen medidas. ¿Cuáles son las medidas? No soy el más calificado para decirlas, pero no pasa por lo deportivo. No quiero decir que le quiten los puntos. Esto creo que va más allá de eso".