Escándalo antisemita y suspensión en la final anual de básquet entre Godoy Cruz e Israelita Macabi

La final anual de la Superliga de básquetbol de Mendoza debió suspenderse faltando 2'20 del cuarto decisivo por cantos antisemitas de la hinchada de Godoy Cruz contra sus pares de Israelita Macabi.
El encuentro se estaba jugando en el estadio Salvador Bonanno de Andes Talleres y el Tomba, campeón del Apertura, ganaba 88 a 87 ante Macabi, campeón del Clausura, por lo que ahora habrá que esperar el informe de los árbitros (Leyton, Flores y Calderón) y la decisión de la Federación respecto del resultado final o la posible continuidad del encuentro.
En cuanto a lo ocurrido dentro de la cancha, Godoy Cruz estaba en ventaja con parciales de 22-20/43-37 y 72-61, antes del cuarto final en el que Macabi achicó la diferencia al mínimo, antes de que los árbitros tomaran la decisión de suspender el partido y retirarse de la cancha.
Todo terminó en discusiones y acusaciones de un lado y otro, pero sobre todo con un partido inconcluso que no le hace nada bien al básquet y al deporte mendocino.
Por lo pronto, la segunda final está programada para el jueves 18 a las 21.30 y la tercera, si hiciera falta, será el domingo en el mismo horario y escenario, pero seguramente habrá que esperar lo que decida el Tribunal de Penas tras este hecho lamentable, repudiable en cualquier ámbito, y que nada tiene que ver con el básquetbol, ni con ninguna competencia o actividad deportiva.