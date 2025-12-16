Escándalo antisemita y suspensión en la final anual de básquet entre Godoy Cruz e Israelita Macabi

IMG-20251215-WA0100 El tablero indicaba que Godoy Cruz le ganaba a Israelita Macabi por un punto y faltaban 2'20" de juego. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

El encuentro se estaba jugando en el estadio Salvador Bonanno de Andes Talleres y el Tomba, campeón del Apertura, ganaba 88 a 87 ante Macabi, campeón del Clausura, por lo que ahora habrá que esperar el informe de los árbitros (Leyton, Flores y Calderón) y la decisión de la Federación respecto del resultado final o la posible continuidad del encuentro.

En cuanto a lo ocurrido dentro de la cancha, Godoy Cruz estaba en ventaja con parciales de 22-20/43-37 y 72-61, antes del cuarto final en el que Macabi achicó la diferencia al mínimo, antes de que los árbitros tomaran la decisión de suspender el partido y retirarse de la cancha.