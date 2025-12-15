Bombazo en Boca: las novedades sobre los probables arribos de Dybala y Borja

Boca se deshizo de varios salarios que oscilaban entre los más altos del plantel con las salidas recientes de Marcos Rojo, Sergio Romero y de Frank Fabra. Gracias a los millones por año que el club se ahorrará sin esos contratos elevados, el Xeneize hará caja para poder brindarle a Paulo Dybala el salario acorde para convertirse en refuerzo.

Borja se alejaría de Boca

La llegada de Miguel Borja habría estado cerca de concretarse cuando se conoció la noticia. No obstante, esa posibilidad habría perdido fuerza en las últimas horas, con el atacante colombiano evaluando alternativas lejos del fútbol argentino.

Miguel Borja Borja jugaría en el fútbol mexicano.

Por ello el fútbol mexicano aparecería como el destino más probable para Borja. El delantero contaría con varias ofertas concretas desde ese mercado, situación que lo alejaría de una posible llegada al conjunto xeneize.

En Boca priorizarían un estudio minucioso del mercado de pases, con el foco puesto en oportunidades reales y acordes a la planificación deportiva.