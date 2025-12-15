Para gozar con una buena dosis de acción y suspenso, nada mejor que zambullirse en la película Agente Stone, un encuentro entre el público de Netflix y la actriz Gal Gadot que no tiene comparación y se destaca entre todas las series y películas.
Netflix: la mejor cita entre el público y Gal Gadot para ir cerrando el 2025
Esta película de Netflix, con una Gal Gadot desbordante, es especial para los usuarios amantes de la adrenalina
Esta película estadounidense de 2023 arrasa entre las entregas de acción y espionaje, donde abundan las escenas de alta tecnología
Agente Stone está centrada en una agente de inteligencia que trabaja para una organización global secreta y que debe proteger un recurso muy poderoso: un sistema de Inteligencia Artificial (IA) llamado "El Corazón".
La trama usa la tecnología avanzada y la IA como motores de la trama de espías, pero no se sumerge en universos futuristas o conceptos de ciencia ficción pura.
En total son 2 horas de adrenalina entre el espectador y Gal Gadot, dueña de una historia entretenida de Tom Harper.
Netflix: de qué trata la película Agente Stone
La sinopsis oficial de la película de Netflix, señala: “Para sus compañeros de equipo del MI6, Rachel Stone es una novata. Lo que no saben es que en realidad es una talentosa agente… y que sus dos vidas están a punto de chocar”.
De esa manera, el público de Netflix se encontrará con la historia de la agente Rachel Stone (Gal Gadot), que sobresale como protagonista principal. Se trata de una habilidosa mujer que es casi indestructible y se desempaña trabajando para la inteligencia artificial. Si objetivo es permanecer a la sombra e interceder entre la organización mundial que tiene a la paz como principal objetivo y la caída de su activo más codiciado.
Reparto de Agente Stone, película de Netflix
- Gal Gadot (Rachel Stone)
- Jamie Dornan (Parker)
- Alia Bhatt (Keya Dhawan)
- Sophie Okonedo (Nomad)
- Jing Lusi (Yang)
Tráiler de Agente Stone, película de Netflix
Dónde ver la película Agente Stone, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Agente Stone se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Heart of Stone se puede ver en Netflix.
- España: la película Agente Stone se puede ver en Netflix.