Netflix: la mejor cita entre el público y Gal Gadot para ir cerrando el 2025

La trama usa la tecnología avanzada y la IA como motores de la trama de espías, pero no se sumerge en universos futuristas o conceptos de ciencia ficción pura.

En total son 2 horas de adrenalina entre el espectador y Gal Gadot, dueña de una historia entretenida de Tom Harper.

Netflix: de qué trata la película Agente Stone

La sinopsis oficial de la película de Netflix, señala: “Para sus compañeros de equipo del MI6, Rachel Stone es una novata. Lo que no saben es que en realidad es una talentosa agente… y que sus dos vidas están a punto de chocar”.

De esa manera, el público de Netflix se encontrará con la historia de la agente Rachel Stone (Gal Gadot), que sobresale como protagonista principal. Se trata de una habilidosa mujer que es casi indestructible y se desempaña trabajando para la inteligencia artificial. Si objetivo es permanecer a la sombra e interceder entre la organización mundial que tiene a la paz como principal objetivo y la caída de su activo más codiciado.

Reparto de Agente Stone, película de Netflix

Gal Gadot (Rachel Stone)

Jamie Dornan (Parker)

Alia Bhatt (Keya Dhawan)

Sophie Okonedo (Nomad)

Jing Lusi (Yang)

Tráiler de Agente Stone, película de Netflix

