Netflix: llegó el thriller más esperado y va camino a convertirse en el gran éxito de diciembre

La crítica internacional acompañó el fenómeno: The New York Times destacó su valor artístico y narrativo, mientras que The Guardian la definió como oscura, ambiciosa y extremadamente entretenida. Hoy, disponible en Netflix, Batman: El caballero de la noche reafirma su lugar como un clásico imprescindible dentro del universo de series y películas.

Netflix: de qué trata la película Batman: El caballero de la noche

La sinopsis de la película Batman: El caballero de la noche versa: “Batman, el teniente Gordon y el fiscal Harvey Dent se enfrentan al Guasón, un genio criminal que usa un maquillaje macabro y aterroriza Ciudad Gótica”.

Bruce Wayne (Christian Bale) regresa para continuar su guerra contra el crimen. Con la ayuda del teniente Jim Gordon y del Fiscal del Distrito Harvey Dent, Batman se propone destruir el crimen organizado en la ciudad de Gotham.

El triunvirato demuestra su eficacia, pero, de repente, aparece Joker (Heath Ledger), un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrados a los ciudadanos.

Netflix: tráiler de la película Batman: El caballero de la noche

Reparto de Batman: El caballero de la noche

Christian Bale (Bruce Wayne/Batman)

Heath Ledger (Joker)

Aaron Eckhart (Harvey Dent)

Michael Caine (Alfred)

Maggie Gyllenhaal (Rachel)

Gary Oldman (Gordon)

Morgan Freeman (Lucius Fox)

Monique Gabriela Curnen (Ramirez)

Dónde ver la película Batman: El caballero de la noche, según la zona geográfica