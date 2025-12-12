Inicio Series y películas Netflix
Netflix arrasa con un drama coreano de época de apenas 20 capítulos

La serie aparece como una de las principales recomendaciones de Netflix del género dramático, y compite mano a mano con las ofertas más reproducidas

Facundo Mezzabotta
Facundo Mezzabotta
Netflix ofrece un catálogo de series y películas repleto de opciones para todos los gustos. Una serie aparece como una de las historias coreanas, dramáticas y románticas de Netflix, más elegidos y mejor valorado de toda la plataforma, con un relato histórico de época que te sumergirá a un mundo nunca antes visto, en tan solo 20 capítulos: El afecto del rey.

Las series y películas de producción coreana arrasan en visitas dentro de Netflix, superando ampliamente a las historias favoritas del catálogo como lo son las españolas y las turcas. En esta ocasión, la serie está arrasando con una historia completamente diferente, ambientado en una época donde la cultura y hasta la ropa era diferente, y que derivó en ser el primer drama coreano en ser premiado por un Emmy.

el afecto del rey 3

Estamos hablando de una serie que se encuentra basado en una webtoon, que ronda por géneros como el dramático, romance y comedia, con el detalle diferente de estar ambientado antes del año 1500. En Netflix no abundan mucho este tipo de series y películas, cautivando a los suscriptores y a la crítica especializada, que la llevó a ser la primera producción coreana ganadora de un Emmy y de otros galardones de mucho renombre.

Este k-drama es una serie que se compone de tan solo 20 capítulos, y que aparece dentro de las principales recomendaciones del género en el catálogo de Netflix, con una historia cerrada y sin cabos sueltos. Su llegada a la plataforma no pasó inadvertida para los suscriptores, y es que a nivel mundial, llegó a ser de los dramas más elegidos, siendo hasta líderes en muchos países de Europa.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2021, y desde entonces es una de las historias dramáticas coreanas mejores valoradas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie El afecto del rey

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de época de 20 capítulos, El afecto del rey centra su historia: "Tras el asesinato del príncipe heredero, su hermana gemela asume el trono y el deber de mantener en secreto su identidad... y su primer amor".

La serie se ha destacado especialmente por ofrecer una historia de época, algo que no abunda en ofertas coreanas de Netflix.

el afecto del rey 4

Netflix: reparto la serie El afecto del rey

  • Park Eun-bin como Lee Hwi / Dam-yi

  • Rowoon (Kim Ro-woon) como Jung Ji-woon

  • Nam Yoon-soo como Lee Hyun

  • Choi Byung-chan como Kim Ga-on

  • Bae Yoon-kyung como Shin So-eun

  • Jung Chae-yeon como No Ha-kyung

  • Yoon Je-moon como Han Ki-jae

  • Lee Pil-mo como Rey Hyejong

  • Lee Il-hwa como Gran Reina Viuda

  • Baek Hyun-joo como Dama de la Corte Kim

  • Choi Myung-bin como Lee Hwi / Dam-yi (joven)

  • Ko Woo-rim como Jung Ji-woon (joven)

Dónde ver la serie El afecto del rey, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El afecto del rey se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El afecto del rey se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El afecto del rey se puede ver en Netflix.

