Netflix ofrece un catálogo de series y películas repleto de opciones para todos los gustos. Una serie aparece como una de las historias coreanas, dramáticas y románticas de Netflix, más elegidos y mejor valorado de toda la plataforma, con un relato histórico de época que te sumergirá a un mundo nunca antes visto, en tan solo 20 capítulos: El afecto del rey.
Netflix arrasa con un drama coreano de época de apenas 20 capítulos
La serie aparece como una de las principales recomendaciones de Netflix del género dramático, y compite mano a mano con las ofertas más reproducidas
Las series y películas de producción coreana arrasan en visitas dentro de Netflix, superando ampliamente a las historias favoritas del catálogo como lo son las españolas y las turcas. En esta ocasión, la serie está arrasando con una historia completamente diferente, ambientado en una época donde la cultura y hasta la ropa era diferente, y que derivó en ser el primer drama coreano en ser premiado por un Emmy.
Estamos hablando de una serie que se encuentra basado en una webtoon, que ronda por géneros como el dramático, romance y comedia, con el detalle diferente de estar ambientado antes del año 1500. En Netflix no abundan mucho este tipo de series y películas, cautivando a los suscriptores y a la crítica especializada, que la llevó a ser la primera producción coreana ganadora de un Emmy y de otros galardones de mucho renombre.
Este k-drama es una serie que se compone de tan solo 20 capítulos, y que aparece dentro de las principales recomendaciones del género en el catálogo de Netflix, con una historia cerrada y sin cabos sueltos. Su llegada a la plataforma no pasó inadvertida para los suscriptores, y es que a nivel mundial, llegó a ser de los dramas más elegidos, siendo hasta líderes en muchos países de Europa.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2021, y desde entonces es una de las historias dramáticas coreanas mejores valoradas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie El afecto del rey
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de época de 20 capítulos, El afecto del rey centra su historia: "Tras el asesinato del príncipe heredero, su hermana gemela asume el trono y el deber de mantener en secreto su identidad... y su primer amor".
La serie se ha destacado especialmente por ofrecer una historia de época, algo que no abunda en ofertas coreanas de Netflix.
Netflix: reparto la serie El afecto del rey
-
Park Eun-bin como Lee Hwi / Dam-yi
Rowoon (Kim Ro-woon) como Jung Ji-woon
Nam Yoon-soo como Lee Hyun
Choi Byung-chan como Kim Ga-on
Bae Yoon-kyung como Shin So-eun
Jung Chae-yeon como No Ha-kyung
Yoon Je-moon como Han Ki-jae
Lee Pil-mo como Rey Hyejong
Lee Il-hwa como Gran Reina Viuda
Baek Hyun-joo como Dama de la Corte Kim
Choi Myung-bin como Lee Hwi / Dam-yi (joven)
Ko Woo-rim como Jung Ji-woon (joven)
Dónde ver la serie El afecto del rey, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El afecto del rey se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El afecto del rey se puede ver en Netflix.
- España: la serie El afecto del rey se puede ver en Netflix.