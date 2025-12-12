Netflix arrasa con un drama coreano de época de apenas 20 capítulos

Este k-drama es una serie que se compone de tan solo 20 capítulos, y que aparece dentro de las principales recomendaciones del género en el catálogo de Netflix, con una historia cerrada y sin cabos sueltos. Su llegada a la plataforma no pasó inadvertida para los suscriptores, y es que a nivel mundial, llegó a ser de los dramas más elegidos, siendo hasta líderes en muchos países de Europa.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2021, y desde entonces es una de las historias dramáticas coreanas mejores valoradas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie El afecto del rey

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de época de 20 capítulos, El afecto del rey centra su historia: "Tras el asesinato del príncipe heredero, su hermana gemela asume el trono y el deber de mantener en secreto su identidad... y su primer amor".

La serie se ha destacado especialmente por ofrecer una historia de época, algo que no abunda en ofertas coreanas de Netflix.

Netflix: reparto la serie El afecto del rey

Park Eun-bin como Lee Hwi / Dam-yi

Rowoon (Kim Ro-woon) como Jung Ji-woon

Nam Yoon-soo como Lee Hyun

Choi Byung-chan como Kim Ga-on

Bae Yoon-kyung como Shin So-eun

Jung Chae-yeon como No Ha-kyung

Yoon Je-moon como Han Ki-jae

Lee Pil-mo como Rey Hyejong

Lee Il-hwa como Gran Reina Viuda

Baek Hyun-joo como Dama de la Corte Kim

Choi Myung-bin como Lee Hwi / Dam-yi (joven)

Ko Woo-rim como Jung Ji-woon (joven)

