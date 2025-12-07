La decisión de Riquelme con Dybala que entusiasma a Boca

Fue así que llegó Edinson Cavani, Ander Herrera y el capitán del mundo Leandro Paredes mientras que, mirando hacia atrás, también vistió la camiseta del conjunto de la Ribera el italiano Daniele De Rossi.

Ahora la mirada de la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme está en búsqueda de otros jugadores que puedan garantizar buenos resultados o, al menos, que con sus apellidos ayuden a engrosar la calidad de la plantilla Xeneize.

Es así que el ex 10 está interesado en sumar a sus filas a Paulo Dybala. El delantero argentino tiene un contrato que se vence en julio de 2026, pero en las últimas horas trascendió que no extenderá su vínculo con el equipo de la capital.

Allí entra en conversaciones Leandro Paredes, quien está haciendo el trabajo fino para que el delantero de 32 años vuelva a disputar el fútbol argentino, pero - esta vez - con la camiseta de Boca.

Además, trascendió que los hermanos de Paulo iniciaron las gestiones para rescindir el contrato con la intención de renunciar a lo que resta por cobrar para facilitar la salida.

Boca va por todo para lograr la Copa Libertadores

Luego de Paulo Dybala hay otros dos jugadores en la agenda de Juan Román Riquelme que a pesar de sonar utópicas pueden ser posibles.

Boca buscaría sumar para la temporada 2026 a Marco Verrati, futbolista italiano que actualmente está jugando en Qatar y que buscaría cambiar de equipo en la próxima temporada. Nuevamente la figura de Leandro Paredes sería crucial para que la incorporación se lleve a cabo.

Marco Verratti El jugador italiano podría llegar a Boca.

El tercer jugador en el que está interesado el Xeneize es Santiago Ascacibar, mediocampista que también es pretendido por River. La situación es complicada porque Juan Sebastián Verón pediría - por lo menos - 6 millones de dólares.

El jugador no tiene interés en continuar en el Pincha, lo que beneficiaría a Boca; sin embargo, los representantes del deportista de 28 años ya comenzaron a reunirse con los dirigentes del Millonario, lo que complicaría los planes de Juan Román Riquelme.