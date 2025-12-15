Netflix y José Coronado son un éxito con la serie española más vista de la historia

Netflix: de qué trata la serie Entrevías

Entrevías es una serie thriller que sigue la historia de Tirso Abantos, un hombre de principio y exmilitar que deja de lado su vida tranquila en la ferretería de su barrio de siempre para ayudar a su nieta que se ha metido en problemas con unos delincuentes.

Irene es una adolescente vietnamita y rebelde a la que la hija de Tirso es incapaz de controlar. El choque entre abuelo y nieta son increíbles y la convivencia se complica desde el primer momento, no solo por el carácter de ambos, sino por las malas compañías que frecuenta Irene en el barrio.

entrevias Entrevías. La exitosa serie española protagonizada por Nona Sobo y José Coronado.

En su intento de enderezarla, Tirso se ve forzado a dejar su rutina, convirtiéndose en héroe por accidente cuando planta cara a los pandilleros que se están apoderando de las calles, a sabiendas de que este hecho le traerá más problemas que soluciones.

En su camino se cruza con Ezequiel, un policía corrupto que no dudará en aprovecharse de la ira de Tirso para sacar tajada.

Netflix: reparto de la serie Entrevías

José Coronado como Tirso Abantos

Luis Zahera como Ezequiel Fandiño

Nona Sobo como Irene

Felipe Londoño como Nelson

Laura Ramos como Gladys

Manolo Caro como Sanchís

Manuel Tallafé como Pepe

Itziar Atienza como Amanda

María de Nati como Nata

Tráiler de la serie Entrevías

Embed - Tráiler 'Entrevías'

Dónde ver la serie Entrevías, según la zona geográfica