Netflix y José Coronado son un éxito con la serie española más vista de la historia

Netflix y José Coronado son una dupla que ha dado grandes éxitos, uno de los claros ejemplos, es la serie española más vista de la historia, se trata de Entrevías.
Netflix y José Coronado son una dupla imbatible tanto de series como de películas, en este sentido la N roja tiene la serie española más vista de la historia
La serie española Entrevías que cuenta con 32 capítulos, divididos en cuatro temporadas, combina drama, acción y golpes de humor en sus tramas mientras aborda cuestiones de fondo como la brecha generacional, los cambios en la sociedad, la crisis de valores y la convivencia entre personas de distintas culturas.
Entrevías, que también cuenta con las actuaciones de Luis Zahera, Nona Sobo, Felipe Londoño y Manolo Caro, se estrenó el 1 de febrero de 2022 y arrasó con su primer capítulo, la vieron más 9.1 millones de espectadores.
Netflix: de qué trata la serie Entrevías
Entrevías es una serie thriller que sigue la historia de Tirso Abantos, un hombre de principio y exmilitar que deja de lado su vida tranquila en la ferretería de su barrio de siempre para ayudar a su nieta que se ha metido en problemas con unos delincuentes.
Irene es una adolescente vietnamita y rebelde a la que la hija de Tirso es incapaz de controlar. El choque entre abuelo y nieta son increíbles y la convivencia se complica desde el primer momento, no solo por el carácter de ambos, sino por las malas compañías que frecuenta Irene en el barrio.
En su intento de enderezarla, Tirso se ve forzado a dejar su rutina, convirtiéndose en héroe por accidente cuando planta cara a los pandilleros que se están apoderando de las calles, a sabiendas de que este hecho le traerá más problemas que soluciones.
En su camino se cruza con Ezequiel, un policía corrupto que no dudará en aprovecharse de la ira de Tirso para sacar tajada.
Netflix: reparto de la serie Entrevías
- José Coronado como Tirso Abantos
- Luis Zahera como Ezequiel Fandiño
- Nona Sobo como Irene
- Felipe Londoño como Nelson
- Laura Ramos como Gladys
- Manolo Caro como Sanchís
- Manuel Tallafé como Pepe
- Itziar Atienza como Amanda
- María de Nati como Nata
Tráiler de la serie Entrevías
Dónde ver la serie Entrevías, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Entrevías se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Entrevías se puede ver en Netflix.
- España: la serie Entrevías se puede ver en Netflix.