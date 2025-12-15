En el catálogo de Netflix hay una película que conecta directamente con el gran éxito de series de la última parte del año: Welcome To Derry.
La exitosa película de Netflix que conecta con la serie Welcome To Derry
HBO Max acertó en su totalidad con la serie Welcome To Derry, donde se cuenta la historia del anterior despertar de It, el payaso que se dedicaba a atemorizar y asesinar niños.
Pero la serie de HBO Max hizo algo que pocas veces se había visto en otras series y películas basadas en los libros de Stephen King y es que mostró la conexión que hay entre varios de ellos.
Es conocido el hecho de que las novelas de Stephen King están conectadas. De hecho, varias de ellas tienen el mismo villano y en el caso de It, se lo menciona en la saga de La Torre Oscura, que es el centro de conexión de todo el universo creado por el escritor.
En ese sentido, Netflix tiene una película que está muy conectada a la serie de HBO. En esta última, uno de los personajes principales es Dick Halloran, que también aparece en El Resplandor y en Doctor Sueño.
Justamente, esta última película está en Netflix y se conecta con la serie a través del personaje de Dick Halloran, que no solo posee el resplandor, sino que enseña a usarlo a Dany Torrance.
Incluso, en Doctor Sueño, se muestra como el personaje principal encierra a sus demonios en una especie de caja, lo mismo que hace Dick Halloran en Welcome To Derry, hasta que It rompe la cerradura y los deja escapar.
Qué es del futuro de Welcome To Derry
La serie éxito de HBO Max, Welcome To Derry, concluyó su primera temporada este domingo y la idea es que tenga dos temporadas más, en las que se cuenten los anteriores despertares de It y se siga descubriendo parte de su origen y del de Derry, el lugar maldito que lo acogió.