Rosario Central confirmó al entrenador que reemplazará a Ariel Holan

Finalmente Rosario Central confirmó a su nuevo entrenador de cara al 2026. El Canalla anunció este lunes que el ex DT de Boca Jorge Almirón reemplazará en el cargo a Ariel Holan.
Jorge Almirón se convirtió en el nuevo director técnico de Rosario Central, luego de que la dirigencia canalla resolviera su llegada tras la salida de Ariel Holan, con quien se decidió dar por finalizado el vínculo en los últimos días.
El club rosarino oficializó la llegada del DT en sus redes sociales, por lo que apuesta por un entrenador de amplia experiencia en el fútbol argentino y sudamericano para encarar la próxima temporada en la que jugará la Copa Libertadores.
El Canalla eligió a Almirón tras varias reuniones internas, en las que la dirigencia evaluó distintos perfiles para reemplazar a Holan, cuyo ciclo finalizó con la obtención de la Copa de Liga (ganador de la Tabla Anual) y derrota en octavos de final en el Torneo Clausura.
Almirón fue el que generó mayor consenso, tanto por su trayectoria como por su estilo de juego, orientado a equipos intensos y protagonistas.
Almirón tendrá el desafío de armar un plantel que viene de un gran semestre y tratará de pelear por la Copa Libertadores el próximo año.
La dirigencia canalla quiere que el nuevo cuerpo técnico comience a trabajar cuanto antes en la planificación de la pretemporada, con el objetivo de volver a posicionar al “Canalla” como un equipo competitivo en todos los frentes.
El último club que dirigió Almirón fue el Colo Colo de Chile. Previamente, el técnico tuvo pasos destacados por clubes como Lanús, Defensa y Justicia, Independiente y Boca, donde llegó a disputar una final de Copa Libertadores.
Dirigió en 83 partidos al club chileno, conquistando el torneo chileno, la Supercopa y alcanzando los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero tras resultados negativos en su último tiempo, dejó la institución andina.