Rosario Central confirmó al entrenador que reemplazará a Ariel Holan

Por qué razón Central eligió a Almirón

El Canalla eligió a Almirón tras varias reuniones internas, en las que la dirigencia evaluó distintos perfiles para reemplazar a Holan, cuyo ciclo finalizó con la obtención de la Copa de Liga (ganador de la Tabla Anual) y derrota en octavos de final en el Torneo Clausura.

Almirón fue el que generó mayor consenso, tanto por su trayectoria como por su estilo de juego, orientado a equipos intensos y protagonistas.

Almirón tendrá el desafío de armar un plantel que viene de un gran semestre y tratará de pelear por la Copa Libertadores el próximo año.

La dirigencia canalla quiere que el nuevo cuerpo técnico comience a trabajar cuanto antes en la planificación de la pretemporada, con el objetivo de volver a posicionar al “Canalla” como un equipo competitivo en todos los frentes.

jorge-almiron Almirón viene de dirigir al Colo Colo de Chile.

Almirón viene de dirigir a Colo Colo

El último club que dirigió Almirón fue el Colo Colo de Chile. Previamente, el técnico tuvo pasos destacados por clubes como Lanús, Defensa y Justicia, Independiente y Boca, donde llegó a disputar una final de Copa Libertadores.

Dirigió en 83 partidos al club chileno, conquistando el torneo chileno, la Supercopa y alcanzando los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero tras resultados negativos en su último tiempo, dejó la institución andina.