Un ex DT de Boca, candidato a dirigir Rosario Central tras la salida de Ariel Holan

Tras su salida de Colo Colo, Jorge Almirón es candidato a dirigir Rosario Central.

Luego de 83 partidos en el Cacique, donde logró conquistar la Liga y la Supercopa, el hombre de 54 años le puso fin a su experiencia en el elenco chileno durante el mes de agosto del corriente 2025.

Según trascendió Almirón, el último entrenador en llevar a un equipo argentino a jugar la final de la Copa Libertadores (a la que Rosario Central está clasificado), recibió un llamado y demostró su interés de conducir al Canalla durante el 2026.

El posteo de Ariel Holan tras su salida de Rosario Central

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Ariel Holan se expresó: "Cerrando esta etapa solo me queda agradecer a los directivos por la oportunidad que me dieron de dirigir a este club maravilloso. A todo el personal, cuerpo médico, utileros, a todo el fútbol amateur que siempre estuvieron dispuestos a participar de los entrenamientos de primera, a mi cuerpo técnico que trabajó incansablemente".

"A todo el pueblo canalla que transformó al Gigante en cada partido en un carnaval inolvidable y, por sobre todas las cosas, a mis jugadores que dejaron todo y más desde el primer partido hasta el último, dando en cada entrenamiento lo mejor para seguir creciendo. Siempre en mi corazón", cerró el ahora ex DT de Rosario Central.