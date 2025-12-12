Elegirán al nuevo presidente de Godoy Cruz en un día que será histórico

Alejadnro Chapini Fuerza Tombina Alejandro Chapini lidera Fuerza Tombina. Foto: Godoy Cruz

Los socios plenos, que son los autorizados a votar, tienen tres opciones para poder hacerlo, donde el actual presidente Alejandro Chapini y el vicepresidente José Mansur encabezan listas diferentes. El otro candidato es Adrián Sajú.

Las tres listas de Godoy Cruz

Alejandro Chapini liderará la lista "Fuerza Tombina" y estará acompañado en la vicepresidencia por Fernando Da Fré (el encargado de orquestar el regreso al Feliciano Gambarte junto con el actual presidente). De vicepresidenta segunda irá María Emilia Molina.

José Mansur Unidad Tombina José Mansur es el candidato de Unión Tombina.

José Mansur, actual vicepresidente, encabezará la lista "Unidad Tombina" como candidato a presidente. De vice primero llevará a Fernando Muñoz y el candidato a vicepresidente segundo será Mariano Buenanueva.

Adrián Sajú Primero Godoy cruz Adrián Sajú es el candidato a presidente de la lista Primero Godoy Cruz. Foto: Prensa Godoy Cruz

La tercera lista se denomina "Primero Godoy Cruz", es encabezada por Adrián Sajú, una figura que apareció en las anteriores elecciones del Tomba como oposición al binomio Alejandro Chapini- José Mansur, que terminó imponiéndose en el 2021. Pablo Guaycochea es el vicepresidente.

autoridades Godoy Cruz. Gentileza: Matías Sosa

El jueves los candidatos de las tres listas expusieron sus propuestas ante los socios plenos, que se hicieron presentes en el encuentro. Este sábado se conocerá el nuevo presidente que conducirá los destinos del club por los próximos 4 años.