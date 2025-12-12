Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Elegirán al nuevo presidente de Godoy Cruz en un día que será histórico

Este sábado se celebrarán las elecciones en Godoy Cruz para elegir nuevo presidente. Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú son los candidatos

Omar Romero
Los socios plenos de Godoy Cruz este sábado elegirán nuevo presidente.

Este sábado se celebrarán las elecciones en Godoy Cruz. Concluidos los cuatro años de la gestión de Alejandro Chapini como presidente, la dupla con su vice José Mansur terminará luego de casi dos décadas trabajando juntos por y para el club.

El acto eleccionario será se 9 a 18 en la calle Balcarce 477.

Cuántos socios hay habilitados para votar en las elecciones de Godoy Cruz

Desde el club tombino publicaron el padrón de socios habilitados para votar en las próximas elecciones del 13 de diciembre. Solo tiene permitido votar la categoría de socios plenos que integren esa lista que asciende a un número de 1900 personas.

Alejadnro Chapini Fuerza Tombina
Alejandro Chapini lidera Fuerza Tombina.

Los socios plenos, que son los autorizados a votar, tienen tres opciones para poder hacerlo, donde el actual presidente Alejandro Chapini y el vicepresidente José Mansur encabezan listas diferentes. El otro candidato es Adrián Sajú.

elecciones

Las tres listas de Godoy Cruz

Alejandro Chapini liderará la lista "Fuerza Tombina" y estará acompañado en la vicepresidencia por Fernando Da Fré (el encargado de orquestar el regreso al Feliciano Gambarte junto con el actual presidente). De vicepresidenta segunda irá María Emilia Molina.

José Mansur Unidad Tombina
José Mansur es el candidato de Unión Tombina.

José Mansur, actual vicepresidente, encabezará la lista "Unidad Tombina" como candidato a presidente. De vice primero llevará a Fernando Muñoz y el candidato a vicepresidente segundo será Mariano Buenanueva.

Adrián Sajú Primero Godoy cruz
Adrián Sajú es el candidato a presidente de la lista Primero Godoy Cruz.

La tercera lista se denomina "Primero Godoy Cruz", es encabezada por Adrián Sajú, una figura que apareció en las anteriores elecciones del Tomba como oposición al binomio Alejandro Chapini- José Mansur, que terminó imponiéndose en el 2021. Pablo Guaycochea es el vicepresidente.

autoridades Godoy Cruz.

El jueves los candidatos de las tres listas expusieron sus propuestas ante los socios plenos, que se hicieron presentes en el encuentro. Este sábado se conocerá el nuevo presidente que conducirá los destinos del club por los próximos 4 años.

