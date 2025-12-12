La serie que arrasa en Netflix: tiene 6 capítulos, es francesa y está basada en hechos reales

Netflix hace rato que viene con una tendencia muy marcada, en donde los suscriptores optan por ofertas del catálogo de series y películas caracterizadas por ser sumamente cortas en su duración. En esta ocasión, estamos hablando de una serie que no necesitó más de 6 capítulos para convertirse en uno de los mayores éxitos de los últimos 10 años, gracias a su relato cargado de suspenso y drama.

La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2019, y desde entonces se ha posicionado como uno de los relatos basados en hechos reales más elegidos de la plataforma.

Embed - El espía | Tráiler oficial | Netflix

De qué trata El espía, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 6 capítulos basada en hechos reales, El espía centra su historia en: "La asombrosa historia del espía más destacado de Israel, Eli Cohen, quien se infiltró en el gobierno sirio en la década de 1960".

La serie es una oferta perfecta para los suscriptores de Netflix, con una historia corta, interesante y sumamente intensa.

el espia 2

Reparto de El espía, serie de Netflix

Sacha Baron Cohen como Eli Cohen.

Noah Emmerich como Dan Peleg.

Hadar Ratzon Rotem como Nadia Cohen.

Waleed Zuaiter como Amin Al-Hafz.

Dónde ver la serie El espía, según la zona geográfica