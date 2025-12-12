Netflix conformó un catálogo de series y películas desbordado de opciones para todos los gustos. Desde Francia llega una serie que está conquistando a toda la plataforma con una historia que es un mix de drama, suspenso y acción, basada en un reconocido hecho real, y que es una miniserie en su totalidad con apenas 6 capítulos: El espía.
La serie que arrasa en Netflix: tiene 6 capítulos, es francesa y está basada en hechos reales
Estamos hablando de una oferta que ha conquistado Netflix con un drama repleto de suspenso y que no te dará respiro ni un minuto
El catálogo de series y películas de Netflix lleva varios años nutriéndose de ofertas de producción francesa, pero el último tiempo lo ha hecho con mayor frecuencia e historias de muchísima mayor calidad. La serie es una de las últimas grandes historias incorporadas a la plataforma, proveniente directamente desde este país europeo, y el principal motivo de su éxito es que se basa en hechos reales.
Esta serie tuvo un excelente rendimiento dentro del catálogo de series y películas de Netflix, no solo por la cantidad de reproducciones que obtuvo, sino también por las valoraciones de los suscriptores y la crítica especializada. Esta oferta de la plataforma está basada en la vida de uno de los espías más famosos de la historia mundial y de Israel, y la historia muestra cada aspecto de la vida de Eli Cohen.
Netflix hace rato que viene con una tendencia muy marcada, en donde los suscriptores optan por ofertas del catálogo de series y películas caracterizadas por ser sumamente cortas en su duración. En esta ocasión, estamos hablando de una serie que no necesitó más de 6 capítulos para convertirse en uno de los mayores éxitos de los últimos 10 años, gracias a su relato cargado de suspenso y drama.
La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2019, y desde entonces se ha posicionado como uno de los relatos basados en hechos reales más elegidos de la plataforma.
De qué trata El espía, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 6 capítulos basada en hechos reales, El espía centra su historia en: "La asombrosa historia del espía más destacado de Israel, Eli Cohen, quien se infiltró en el gobierno sirio en la década de 1960".
La serie es una oferta perfecta para los suscriptores de Netflix, con una historia corta, interesante y sumamente intensa.
Reparto de El espía, serie de Netflix
- Sacha Baron Cohen como Eli Cohen.
- Noah Emmerich como Dan Peleg.
- Hadar Ratzon Rotem como Nadia Cohen.
- Waleed Zuaiter como Amin Al-Hafz.
Dónde ver la serie El espía, según la zona geográfica
- Latinoamérica: El espía se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The Spy se puede ver en Netflix.
- España: El espía se puede ver en Netflix.