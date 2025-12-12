Al fin Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto

Franco Colapinto - Flavio Briatore Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto.

Los elogios de Flavio Briatore para Franco Colapinto

El año de Franco Colapinto fue de menos a más. Si bien no pudo sumar puntos, el argentino fue mejorando sus marcas de tiempo, comprendiendo mejor el auto y se mantuvo cerca de su compañero Pierre Gasly. Por eso, en el balance del 2025, Briatore destacó la labor del pilarense en Alpine.

"Pasé mucho tiempo con Franco y noté un cambio en él. Su madurez en los últimos meses cambió completamente. Insistí con él y ahora todos creen que es fantástico para nosotros y que es el compañero correcto para Pierre. De hecho, si miran las últimas carreras, han estado muy cerca, y yo considero a Pierre como uno de los mejores pilotos de la F1", expresó Briatore en una entrevista con el medio Last Word on Sports.

La llegada de motores Mercedes para el 2026 ilusiona tanto a Flavio Briatore como a Franco Colapinto y a todo el cuerpo de ingenieros y mecánicos que componen Alpine. Será una temporada en la que la escudería francesa procurará tener mejor rendimiento en pista para sumar en el campeonato de constructores.