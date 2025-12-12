La contundente decisión que tomó Inter Miami con Rodrigo De Paul a menos de un año del Mundial

de paul inter miami compra Rodrigo De Paul fue comprado por el Inter Miami y continuará en la MLS.

A menos de un año del Mundial, y luego de cumplir 6 meses de competencia en la MLS, la compra del Inter Miami implica la permanencia del mediocampista en una liga de menor jerarquía y menores desafíos. Si bien es una fija que Rodrigo De Paul estará en la lista definitiva de la Selección argentina para la Copa del Mundo 2026, Scaloni deberá evaluar en qué condiciones llega el Motorcito al certamen y cuánto podrá brindarse en cancha (algo que suele hacer y muy bien) ante las grandes selecciones clasificadas como España o Francia.

Otro argentino se despidió del Inter Miami

Marcelo Weigandt también formó parte de las despedidas en el Inter Miami en este final de temporada. El Chelo no será parte del equipo de Javer Mascherano el año próximo y deberá regresar al Xeneize luego de casi dos años compitiendo en la MLS.

El defensor fue despedido con cariño -junto a otros futbolistas- en la cuenta de Las Garzas. "Gracias, siempre serán parte de nuestra historia. Todo lo mejor en los capítulos siguientes".