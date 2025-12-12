La contundente decisión que tomó Inter Miami con Rodrigo De Paul a menos de un año del Mundial

Inicio Ovación Fútbol Inter Miami
Inter Miami finalizó la temporada como campeón de la MLS y tomó una importante determinación sobre Rodrigo De Paul

Por Carolina Quiroga
Inter Miami tomó una decisión que impacta en el futuro de Rodrigo De Paul a menos de un año del Mundial. 

Inter Miami concluye el 2025 con la consagración como campeón de las MLS por primera vez en su historia. Lionel Messi junto a Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, el propio Tadeo Allende y otros importantes nombres fueron los artífices de la obtención de la primera estrella de esta índole para Las Garzas de Florida.

Finalizada la temporada, de Inter Miami se despidieron Sergio Busquets y Jordi Alba tras anunciar su retiro del fútbol profesional. Lo mismo hizo Tadeo Allende, delantero que es pretendido por River y debe regresar de su préstamo al Celta de Vigo de España (no incluyó opción de compra). Lionel Messi, por su parte, tiene contrato hasta finales de la temporada 2028 y desde Las Garzas tomaron una decisión con Rodrigo De Paul.

La decisión que tomó Inter Miami con Rodrigo De Paul

Desde Las Garzas de Florida tomaron la determinación de adquirir el pase del Motorcito tazado en 15 millones de euros. De Paul, de 31 años, llegó a Inter Miami en julio de este año y desde entonces disputó 23 partidos, marcó 2 goles y repartió 7 asistencias.

Rodrigo De Paul fue comprado por el Inter Miami y continuará en la MLS.

A menos de un año del Mundial, y luego de cumplir 6 meses de competencia en la MLS, la compra del Inter Miami implica la permanencia del mediocampista en una liga de menor jerarquía y menores desafíos. Si bien es una fija que Rodrigo De Paul estará en la lista definitiva de la Selección argentina para la Copa del Mundo 2026, Scaloni deberá evaluar en qué condiciones llega el Motorcito al certamen y cuánto podrá brindarse en cancha (algo que suele hacer y muy bien) ante las grandes selecciones clasificadas como España o Francia.

Otro argentino se despidió del Inter Miami

Marcelo Weigandt también formó parte de las despedidas en el Inter Miami en este final de temporada. El Chelo no será parte del equipo de Javer Mascherano el año próximo y deberá regresar al Xeneize luego de casi dos años compitiendo en la MLS.

El defensor fue despedido con cariño -junto a otros futbolistas- en la cuenta de Las Garzas. "Gracias, siempre serán parte de nuestra historia. Todo lo mejor en los capítulos siguientes".

