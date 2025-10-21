La estrategia de Rodrigo De Paul para ayudar a Messi a ganar la MLS

"Entiendo la connotación que lleva un partido así, tanto a nivel de juego como mental. Los detalles pueden definir todo así que el desgaste va a ser muy grande, contra un gran equipo", explicó De Paul frente a los periodistas.

El último partido que tuvo el conjunto rosado fue, justamente, contra Nashville SC donde de visitante lo goleó por 5 a 2. Lionel Messi convirtió tres goles y realizó una asistencia; sin embargo, por una cuestión del orden en el que los equipos clasificaron, se volverán a ver las caras en la primera ronda de los playoff.

DE PAUL SOBRE LA RENOVACIÓN DE MESSI



Esto dijo el Motorcito al ser consultado por el futuro de Leo.



"Cuando enfrentás a un rival al que ya enfrentaste, tiene cosas buenas y malas. Conocés sus debilidades y sus virtudes, pero es así para ellos también", analizó el ex Atlético Madrid.

Además, se refirió a cómo harán para intentar coronarse en la MLS: "Nunca me conformó, siempre creo que todos podemos dar más. Desde el trabajo, desde la experiencia, desde el conocimiento, hay un montón de factores que siempre van a ayudar a dar más. Como conocer el grupo de trabajo, conocer la liga y los rivales".

Lionel Messi - Rodrigo De Paul Lionel Messi y Rodrigo De Paul, además, se preparan para disputar el próximo Mundial.

Una eliminatoria muy especial

A diferencia de otros torneos los playoff se definen al mejor de tres partidos y Las Garzas abrirá la llave de local y en caso de llegar a un tercer partido también definirán en su cancha. Esto se produce porque los dirigidos por Javier Mascherano quedaron mejor ubicados que sus rivales de turno.

Ante la particular definición, Rodrigo De Paul explicó: "El objetivo es llegar hasta la final, al último partido. El fútbol tiene muchos matices que uno no puede controlar, pero entendiendo que todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer en este formato de playoffs".

"He jugado algún tipo similar como es una eliminatoria o una Copa del Mundo y entiendo la connotación que lleva un partido así tanto lo que es a nivel de cancha como a nivel mental porque los detalles pueden definir todo, va a ser un desgaste muy grande contra un gran equipo, pero estamos preparados", concluyó el mediocampista argentino.

El primer encuentro es el viernes 24 desde las 21 en el Chase Stadium, el sábado 1 de noviembre se disputará la vuelta a partir de las 20.30 en Geodis Park. Y en caso de jugarse un tercer partido, se realizará el 7 de noviembre en Miami.