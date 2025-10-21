Mercado de pases: qué argentino está en el top ten de jugadores libres más valiosos del fútbol internacional

Vera, de 28 años, pasó en 2023 de Lanús al Orenburg de la primera división de Rusia. En el 2024 pasó al Khimki de la misma liga. El año pasado fue transferido al fútbol árabe, Al-Wahda FC de la liga profesional de Abu Dhabi.

Estos futbolistas sin contrato vigente pueden incorporarse a cualquier club como jugadores libres, sin necesidad de esperar al próximo mercado de pases. Esto les otorga una ventaja significativa tanto a ellos como a las instituciones interesadas, ya que las negociaciones se realizan directamente con el jugador o su representante, sin la intervención ni los costos de una transferencia formal entre clubes.

De esta manera, el mercado de futbolistas libres se mantiene como un espacio atractivo para los clubes que buscan reforzarse con talento probado sin realizar grandes inversiones. A la vez, representa una oportunidad estratégica para los jugadores, que pueden elegir su próximo destino con mayor libertad y poder de decisión.

Todo o amor e apreço ao Lucas Vera jogador pelo seu profissionalismo e respeito pelo contrato com o Al Wahda Club, com os nossos votos de sucesso para o jogador na sua próxima carreira. Ele é um jogador distinto e tem as capacidades para a posição de meio-campo

La lista de los agentes libres con mayor valor en el mercado de pases, según Transfermarkt