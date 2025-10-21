Inicio Ovación Fútbol Mercado de pases
Mercado de pases: qué argentino está en el top ten de jugadores libres más valiosos del fútbol internacional

El sitio web más prestigioso del mercado de pases publicó el ranking de jugadores libres más cotizados del fútbol internacional y hay presencia argentina

Raúl Adriazola
Lucas Vera, vistiendo la camiseta del club donde debutó: Lanús. Ahora está en la lista de los 10 jugadores libres más caros.

La página web Transfermarkt, especializada en el mercado de pases a nivel mundial, publicó esta semana el listado con los 10 futbolistas más valiosos que se encuentran en condición de agente libre, y allí aparece un jugador argentino de 28 años, surgido en el Club Atlético Lanús, donde debutó en el 2017.

El primer lugar de este top ten mundial de jugadores lo ocupa el marcador central japonés Takehiro Tomiyasu, con un valor de 16 millones de euros. Es escoltado por el lateral brasileño Renan Lodi, valorado en 12 millones de euros, mientras que el podio lo completa el lateral español Sergio Reguilón, con una cotización de 5 millones de euros.

El argentino en el ranking de jugadores libres más cotizados

En esta lista de la página especializada del fútbol internacional figura el mediocampista argentino Lucas Vera, nacido futbolísticamente en Lanús, y con paso por All Boys, Lanús y Huracán, se ubica en el sexto lugar, con un valor de 3 millones de euros, un puesto por encima del serbio Saša Zdjelar y uno por debajo del británico Josh Dasilva.

Vera, de 28 años, pasó en 2023 de Lanús al Orenburg de la primera división de Rusia. En el 2024 pasó al Khimki de la misma liga. El año pasado fue transferido al fútbol árabe, Al-Wahda FC de la liga profesional de Abu Dhabi.

Estos futbolistas sin contrato vigente pueden incorporarse a cualquier club como jugadores libres, sin necesidad de esperar al próximo mercado de pases. Esto les otorga una ventaja significativa tanto a ellos como a las instituciones interesadas, ya que las negociaciones se realizan directamente con el jugador o su representante, sin la intervención ni los costos de una transferencia formal entre clubes.

De esta manera, el mercado de futbolistas libres se mantiene como un espacio atractivo para los clubes que buscan reforzarse con talento probado sin realizar grandes inversiones. A la vez, representa una oportunidad estratégica para los jugadores, que pueden elegir su próximo destino con mayor libertad y poder de decisión.

La lista de los agentes libres con mayor valor en el mercado de pases, según Transfermarkt

  • T. Tomiyasu: edad 26, con un valor de mercado de 16 M€
  • R. Lodi: edad 27, con un valor de mercado de 12 M€
  • S. Reguilón: edad 28, con un valor de mercado de 5,0 M€
  • H. Ziyech: edad 32, con un valor de mercado de 3,5 M€
  • J. Dasilva: edad 26, con un valor de mercado de 3,0 M€
  • L. Vera: edad 28, con un valor de mercado de 3,0 M€
  • S. Zdjelar: edad 30, con un valor de mercado de 3,0 M€
  • R. Karsdorp: edad 30, con un valor de mercado de 2,5 M€
  • P. Alcácer: edad 32, con un valor de mercado de 2,5 M€
  • E. Dennis: edad 27, con un valor de mercado de 2,0 M€

