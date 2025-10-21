Netflix: una película que enciende la pantalla y en la que la pasión arde en cada escena

La plataforma de series y películas de Netflix acaba de sumar una tremenda producción de Channing Tatum a su catálogo. Se trata de Bailando (Step Up, por su nombre en inglés), un drama romántico que ha recibido elogios por parte de la crítica especializada.
Bailando es una película estrenada en 2006 que fue dirigida por Anne Fletcher y tiene una duración de 1 hora y 43 minutos. La trama sigue a Tyler Gage, un joven obligado a prestar servicio comunitario en una escuela de Maryland que conoce a Nora, una talentosa bailarina, quien observa su habilidad para la danza y muy pronto el amor surge entre ellos.
De acuerdo al crítico Ty Burr de Boston Globe, la película de Netflix está "llena de vida gracias a unos ritmos contagiosos, personajes simpáticos y cuidados movimientos de baile. ’Step Up’ concede respetabilidad al término ‘cliché’”.
Uno de los datos curiosos de Bailando es que los bailarines no eran actores profesionales, sino que se los seleccionó de batallas de baile callejeras en Los Ángeles y Nueva York, lo que le dio una autenticidad natural a la película disponible en Netflix.
Además, para que el público sintiera cada paso de baile, se utilizaron micrófonos escondidos en la ropa y los zapatos de los bailarines durante el rodaje.
Netflix: de qué trata la película Bailando
La sinopsis oficial de la película Bailando versa: “Mientras presta servicios comunitarios en una famosa escuela de arte, el callejero Tyler descubre su talento al conocer a una de las bailarinas”.
Tyler Gage (Channing Tatum) ha crecido y pasado toda su vida en los barrios más peligrosos de la ciudad de Baltimore y sabe que es poco probable que alguna vez salga de ahí. Un día, tras un roce con la ley, es sentenciado a realizar un servicio comunitario en la Escuela de Artes de Maryland.
Allí conoce a Nora (Jenna Dewan), una atractiva bailarina que está buscando desesperadamente a alguien que sustituya a su compañero, de baja por accidente, antes de la importantísima Exhibición Senior de la escuela.
Nora decide arriesgarse con Tyler, pero cuando empiezan a entrenar, la tensión entre ellos y sus orígenes tan opuestos, hacen combustión.
Netflix: tráiler de la película Bailando
Reparto de Bailando, película de Netflix
- Channing Tatum (Tyler Gage)
- Jenna Dewan (Nora Clark)
- Damaine Radcliff (Mac Carter)
- De'Shawn Washington (Skinny Carter)
- Mario (Miles Darby)
- Drew Sidora (Lucy Avila)
- Rachel Griffiths (Director Gordon)
- Josh Henderson (Brett Dolan)
- Tim Lacatena (Andrew)
- Alyson Stoner (Camille)
- Heavy D (Omar)
- Deirdre Lovejoy (Katherine Clark)
Dónde puedo ver la película Bailando, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Bailando se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Bailando (Step Up) se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Bailando se puede ver en Netflix.