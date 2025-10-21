Netflix: una película que enciende la pantalla y en la que la pasión arde en cada escena

step up- bailando Bailando es una película de 2006 que se acaba de sumar a Netflix.

Uno de los datos curiosos de Bailando es que los bailarines no eran actores profesionales, sino que se los seleccionó de batallas de baile callejeras en Los Ángeles y Nueva York, lo que le dio una autenticidad natural a la película disponible en Netflix.

Además, para que el público sintiera cada paso de baile, se utilizaron micrófonos escondidos en la ropa y los zapatos de los bailarines durante el rodaje.

Netflix: de qué trata la película Bailando

La sinopsis oficial de la película Bailando versa: “Mientras presta servicios comunitarios en una famosa escuela de arte, el callejero Tyler descubre su talento al conocer a una de las bailarinas”.

bailando step up (1) Bailando es una comedia romántica que recibió elogios por parte de la crítica.

Tyler Gage (Channing Tatum) ha crecido y pasado toda su vida en los barrios más peligrosos de la ciudad de Baltimore y sabe que es poco probable que alguna vez salga de ahí. Un día, tras un roce con la ley, es sentenciado a realizar un servicio comunitario en la Escuela de Artes de Maryland.

Allí conoce a Nora (Jenna Dewan), una atractiva bailarina que está buscando desesperadamente a alguien que sustituya a su compañero, de baja por accidente, antes de la importantísima Exhibición Senior de la escuela.

Nora decide arriesgarse con Tyler, pero cuando empiezan a entrenar, la tensión entre ellos y sus orígenes tan opuestos, hacen combustión.

Netflix: tráiler de la película Bailando

Embed - STEP UP. Bailando (Trailer español)

Reparto de Bailando, película de Netflix

Channing Tatum (Tyler Gage)

Jenna Dewan (Nora Clark)

Damaine Radcliff (Mac Carter)

De'Shawn Washington (Skinny Carter)

Mario (Miles Darby)

Drew Sidora (Lucy Avila)

Rachel Griffiths (Director Gordon)

Josh Henderson (Brett Dolan)

Tim Lacatena (Andrew)

Alyson Stoner (Camille)

Heavy D (Omar)

Deirdre Lovejoy (Katherine Clark)

Dónde puedo ver la película Bailando, según la zona geográfica