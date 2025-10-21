¿Qué les dijo Omar Asad a sus jugadores para sacar a Godoy Cruz del mal momento?

La bajada de línea inicial fue clara y está destinada 100% a levantar la parte anímica, una de las patas endebles por la falta de resultados: "El Turco nos dijo que solo pensemos en el clásico contra San Martín de San Juan. Que serenemos la cabeza y que no vayamos más allá de ese partido porque sería un error. Coincidimos con él que es un encuentro ideal para poder salir del mal momento y así romper la racha en el Feliciano Gambarte", dijo uno de los referentes del plantel.

De lo que se pudo ver de la práctica de esta mañana (o en realidad pispear) hubo mucho de motivación tanto grupal como individual, con charlas personales y también de a varios jugadores: "Se nota otro aire, una renovación. El Turco nos va a ayudar", dijo otro de los habituales titulares post práctica.

"Encontramos un plantel golpeado con los cambios de técnicos. Se notó en la cara de los muchachos pero los vimos contentos con nuestra llegada y con las ganas de salir de esta situación. No podemos hacer esa cambio tan brusco por la falta de tiempo, hay que hilar fino", dijo David Ramírez en diálogo con Ovación 90 en Radio Nihuil.

A favor de Omar Asad corre el tiempo que tiene por delante para la final con San Martín de San Juan, con casi dos semanas completas por el parate de elecciones, tiempo que será clave para intentar delinear al mejor equipo posible para el estreno del nuevo CT.

El propio David Ramírez fue por más en charla con Ovación 90 sobre la idea y la posible intención del equipo: "El esquema puede variar, podemos jugar 4-3-3 o 4-4-2, todo depende. Sí al no tener enganche clásico no jugaremos con un jugador en esa posición y tenemos que armar un once con las características que hoy tenemos".

Uno de los que venía ejerciendo de pseudo enlace era Nicolás Fernández, ausente para el duelo contra San Martín SJ: "Perdemos a uno de los emblemas, eso está claro, pero el que ocupe su lugar debe estar a la altura y hará todo lo mejor", dijo el Mago.

