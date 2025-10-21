VIDEO: así fue la primera práctica de Omar Asad en Godoy Cruz, en su tercer ciclo como DT

Es un momento muy complicado y en el que Godoy Cruz ha estado pocas veces desde que se instaló en Primera División y se viene el mano a mano con San Martín de San Juan, que está a solo un punto del Tomba.

Por eso el partido que se viene es fundamental, y aunque aún no tiene fecha ni horario establecido, se va a jugar en el Feliciano Gambarte, un estadio donde todavía Godoy Cruz no ha ganado desde el reestreno. Y después habrá que pensar en Atlético Tucumán de visitante y el cierre con Riestra.

El anuncio oficial de Godoy Cruz

"¡Bienvenido, Turco! Omar Asad es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT ya inició sus trabajos junto al plantel profesional este martes ¡Éxitos en esta nueva etapa!", recibió Godoy Cruz a su nuevo entrenador quien cuenta como colaboradores con ex jugadores del club como el Mago Ramírez, el Fideo Fernández y el Flaco Miranda.

El cuerpo técnico que acompañará al Turco Asad

AC: David Ramírez

AC: Juan Calabrese

AC: David Fernández

AC: Osvaldo Miranda

PF: Juan Escalante

Además, se suman otros profesionales de la institución.