VIDEO: así fue la primera práctica de Omar Asad en Godoy Cruz, en su tercer ciclo como DT

Omar Asad puso primera y arrancó en el predio de Coquimbito su tercer ciclo como técnico de Godoy Cruz tras la salida de Walter Ribonetto.
Borrón y cuenta para el Tomba con el Turco asumiendo en un presente complicado y el equipo obligado a sumar puntos y a ganar ni más ni menos que el partido que se viene con San Martín de San Juan, en el clásico regional, un duelo recontra directo por la permanencia.
Bajo esa premisa está el Expreso que trabajó a puertas cerradas y en los primeros movimientos Asad, fiel a su estilo, buscó motivar, charlar mucho con los jugadores y arengar a un equipo que viene bajo desde lo anímico.
Es un momento muy complicado y en el que Godoy Cruz ha estado pocas veces desde que se instaló en Primera División y se viene el mano a mano con San Martín de San Juan, que está a solo un punto del Tomba.
Por eso el partido que se viene es fundamental, y aunque aún no tiene fecha ni horario establecido, se va a jugar en el Feliciano Gambarte, un estadio donde todavía Godoy Cruz no ha ganado desde el reestreno. Y después habrá que pensar en Atlético Tucumán de visitante y el cierre con Riestra.
"¡Bienvenido, Turco! Omar Asad es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT ya inició sus trabajos junto al plantel profesional este martes ¡Éxitos en esta nueva etapa!", recibió Godoy Cruz a su nuevo entrenador quien cuenta como colaboradores con ex jugadores del club como el Mago Ramírez, el Fideo Fernández y el Flaco Miranda.
El cuerpo técnico que acompañará al Turco Asad
Además, se suman otros profesionales de la institución.