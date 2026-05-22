España le da 3.000 euros de ayuda a algunos elegidos: cuáles son los requisitos

La subvención otorga un máximo de 3.000 euros por cada inmueble que cumpla con las condiciones vigentes en la normativa. El plan busca reducir de forma directa las emisiones contaminantes y aliviar la demanda sobre la red eléctrica general. La entrega de los fondos públicos se realiza según el orden de llegada de las solicitudes presentadas.

Las comunidades autónomas gestionan estos recursos económicos, que proceden de los fondos europeos de recuperación Next Generation. El presupuesto total resulta inferior al de convocatorias previas, por lo que las partidas pueden agotarse pronto. Cada administración regional tramita los expedientes y fija los plazos específicos para su territorio.