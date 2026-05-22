España le da 3.000 euros de ayuda a algunos elegidos: cuáles son los requisitos

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana dispone de una línea de financiación destinada a la mejora energética en los hogares de España. Esta medida permite mitigar los gastos en la renovación de los sistemas de climatización domésticos. El subsidio cubre una parte del desembolso que realizan los propietarios al modernizar sus viviendas.
La subvención otorga un máximo de 3.000 euros por cada inmueble que cumpla con las condiciones vigentes en la normativa. El plan busca reducir de forma directa las emisiones contaminantes y aliviar la demanda sobre la red eléctrica general. La entrega de los fondos públicos se realiza según el orden de llegada de las solicitudes presentadas.
Las comunidades autónomas gestionan estos recursos económicos, que proceden de los fondos europeos de recuperación Next Generation. El presupuesto total resulta inferior al de convocatorias previas, por lo que las partidas pueden agotarse pronto. Cada administración regional tramita los expedientes y fija los plazos específicos para su territorio.
Los requisitos que puso España
La obtención del beneficio económico requiere la sustitución de aparatos obsoletos por un aire acondicionado de última generación o sistemas de aerotermia. La intervención en el domicilio debe generar un ahorro real y verificable en las facturas de suministro. Los solicitantes deben acreditar el cumplimiento de las siguientes condiciones:
- Inversión mínima: el coste total de la obra e instalación debe ser igual o superior a los 1.000 euros por vivienda.
- Ahorro en consumo: el nuevo sistema debe garantizar una reducción mínima del 30% en el gasto de energía primaria no renovable.
- Baja en la demanda: la reforma debe lograr que la demanda energética global del hogar disminuya al menos un 7%.
- Certificaciones técnicas: resulta obligatorio aportar dos certificados de eficiencia energética, uno emitido antes de los trabajos y otro después de finalizar la instalación.
- Montaje profesional: las tareas de colocación del equipo corresponden en exclusividad a instaladores que cuenten con la autorización legal correspondiente.