Cuánto vale la nueva camiseta del Torino en homenaje a River que fue presentada por Gio Simeone

"Compartimos la misma sangre, hermano", sentenció el club italiano en la publicación del video de presentación de la nueva camiseta alternativa que ya está a la venta a través de internet.

Third kit | Torino FC x @RiverPlate pic.twitter.com/GsNnlsZQgp — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 21, 2025

La presentación de la nueva camiseta del Torino

De una idea de Torino FC y River Plate nace la 3era camiseta para la temporada 2025/26.

Es un homenaje a la eterna amistad con el club argentino, nacido en el dolor de la tragedia del 4 de mayo y se convirtió en una hermandad que va más allá del campo.

La banda negra oblicua que cruza la camiseta gris recuerda a la famosa banda roja de River, mientras que en la parte trasera del cuello se encuentra el lema que celebra el vínculo “ETERNA AMISTAD”.

En el centro se ve el emblema de River Plate con el Toro incrustado en su interior, un símbolo de la unión entre los 2 clubes

Cuánto vale la nueva camiseta del Torino que rinde homenaje a River

La nueva camiseta alternativa del Torino, en homenaje a River, está a la venta en la tienda oficial del club italiano a un precio de 70 euros (unos 120.000 pesos) para los mayores y 61,48 euros (105.000 pesos) para niños.

También está a la venta el short a 31,97 euros (55.000 pesos) para mayores y 28,69 euros (49.000 pesos) para niños.