Cuánto vale la nueva camiseta del Torino en homenaje a River que fue presentada por Gio Simeone

El Torino de Italia presentó una nueva camiseta alternativa en homenaje a River, club con el que tiene una amistad histórica, y utilizando como imagen a Giovanni Simeone, delantero surgido de las inferiores del conjunto Millonario.
"Eterna Amistad", dice en la espalda la camiseta y esa fue la frase que indicaron las redes sociales del club italiano acompañando una foto en el estadio Monumental con la idea de rendir homenaje a la estrecha relación entre ambos clubes que se inició en 1949 cuando River se puso a disposición para un partido benéfico tras la tragedia aérea de Superga, donde murieron todos los integrantes del plantel del Torino.
"Del Semillero a Torino", agregó el conjunto de Turín con fotos de Giovanni Simeone, formado en las inferiores millonarias y con gran presente en la Serie A donde ha marcado 3 goles en las primeras 7 fechas.
"Compartimos la misma sangre, hermano", sentenció el club italiano en la publicación del video de presentación de la nueva camiseta alternativa que ya está a la venta a través de internet.
De una idea de Torino FC y River Plate nace la 3era camiseta para la temporada 2025/26.
Es un homenaje a la eterna amistad con el club argentino, nacido en el dolor de la tragedia del 4 de mayo y se convirtió en una hermandad que va más allá del campo.
La banda negra oblicua que cruza la camiseta gris recuerda a la famosa banda roja de River, mientras que en la parte trasera del cuello se encuentra el lema que celebra el vínculo “ETERNA AMISTAD”.
En el centro se ve el emblema de River Plate con el Toro incrustado en su interior, un símbolo de la unión entre los 2 clubes
La nueva camiseta alternativa del Torino, en homenaje a River, está a la venta en la tienda oficial del club italiano a un precio de 70 euros (unos 120.000 pesos) para los mayores y 61,48 euros (105.000 pesos) para niños.
También está a la venta el short a 31,97 euros (55.000 pesos) para mayores y 28,69 euros (49.000 pesos) para niños.