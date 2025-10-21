El Loco Díaz prendió el ventilador tras la hecatombe en Atlético Tucumán: le pegó al vicepresidente del club

Para comenzar, manifestó: "Tampoco que estábamos últimos. Somos autocríticos, sabemos que no estamos jugando bien, que no hemos podido ganar, pero bueno, se vivió un ambiente difícil, todo en contra. Nosotros a la gente la entendemos. Yo más porque soy hincha. Yo me crié en este club y yo sé lo que pasa. Yo sé cómo fueron las cosas y sé cómo el dirigente este, Nacho, nos salió a matar. Que cuente todo lo que pasa, que diga la verdad y que después salga a matarnos a nosotros. No es por la plata, no nos hace falta plata. No es por eso."

Al ser consultado sobre por qué los jugadores de Atlético Tucumán no concentraron en la previa del partido, Díaz soltó: "No solamente porque no concentramos, es por muchas cosas que vienen pasando, desde principio de año. Mirá, yo estaba en Lanús en febrero. Y este (Ignacio Golobisky) me llamó, me dice: 'Veni, dame una mano, tenemos que salvarnos del descenso'. Y yo vine, no pedí nada. Sí, está bien, cobro, si me pagan, es verdad. Pero no pedí nada. Tres veces vine acá y nunca puse una condición. Jamás. Vine, doy la cara, siempre. Pero los de arriba no dan la cara nunca".

"A los médicos le prometen algo y no se lo cumplen. A los empleados del club le prometen algo y no se lo cumplen. A los chicos que vienen de otro club acá no se lo cumplen. Y es muy difícil. Es muy difícil cuando no hay un dirigente en el club. Hace ocho meses estoy acá y solo tres veces vi un dirigente en un entrenamiento. Después cuando vamos a jugar a Buenos Aires con Boca o River se pelean todos por ir ahí. Pero bueno, el fútbol es así. No me importa lo que pase de acá en adelante.Yo acá vine y no por plata. Si era por plata me hubiese quedado en Lanús o me hubiese ido a otro lado", continuó el delantero.

Para culminar, sobre la decisión que tomará con respecto a su futuro inmediato, se lamentó: "Era mi sueño retirarme con esta camiseta, pero lamentablemente creo que no. Con Godoy Cruz, va a ser el último partido local. Ese va a ser creo que será mi último partido acá de local. Es triste. Ojalá la gente me sepa entender".