Dos cometas iluminarán el cielo nocturno al mismo tiempo en un fenómeno astronómico único

Allí han permanecido congelados durante miles de millones de años, hasta que una perturbación gravitatoria (quizá de Júpiter o Saturno) los empujó hacia el interior del sistema solar, y lo cierto es que vienen hacia la Tierra.

El cometa Lemmon fue detectado en enero desde Estados Unidos y, tras un periodo poco llamativo, reapareció con mayor brillo. Por su parte, SWAN fue descubierto por un aficionado ucraniano que analizó datos solares.

cometa, fenomeno astronomico Estos cometas podrán verse de manera simultánea en el cielo nocturno.

Según expertos, el mejor momento para ver a Lemmon es entre ahora y el 2 de noviembre, alcanzando su máximo esplendor cerca de fin de mes. El otro cometa SWAN ya puede verse en el cielo nocturno.

Más allá del espectáculo visual, la visita de estos cometas tiene un valor científico incalculable. Su composición, que es una mezcla de hielo, polvo y gases primitivos, conserva información del origen del sistema solar.

Cómo observar este fenómeno astronómico

Para apreciar el doble cometa, se sugiere buscar zonas apartadas de la contaminación lumínica y observar hacia el sudoeste para SWAN y noroeste para Lemmon tras la caída del sol.

La importancia de este fenómeno astronómico es muy grande. Para tener una idea, los astrónomos aficionados remarcan que estos eventos son extremadamente inusuales. “Ver dos cometas brillando juntos puede ocurrir apenas una o dos veces en la vida”, dijeron.