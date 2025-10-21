Dos cometas iluminarán el cielo nocturno al mismo tiempo en un fenómeno astronómico único

Octubre no será un mes más para los fanáticos de la astronomía, ya que un extraño evento ocurrirá en el cielo nocturno. Los cometas Lemmon (C/2025 A6) y SWAN (C/2025 R2) serán visibles en simultáneo, sumando un atractivo extra a la tradicional lluvia de meteoros Oriónidas.
Este fenómeno astronómico y simultáneo no es para nada común y será visible al anochecer, poco después de la puesta de sol, sobre todo desde el hemisferio sur, aunque también comenzará a mostrarse en el norte conforme avance el mes.
Un fenómeno astronómico único
Los cometas Lemmon y SWAN son viajeros de largo recorrido. Nacieron en los límites del sistema solar, en la Nube de Oort, una región esférica repleta de cuerpos helados que orbitan el Sol a distancias imposibles.
Allí han permanecido congelados durante miles de millones de años, hasta que una perturbación gravitatoria (quizá de Júpiter o Saturno) los empujó hacia el interior del sistema solar, y lo cierto es que vienen hacia la Tierra.
El cometa Lemmon fue detectado en enero desde Estados Unidos y, tras un periodo poco llamativo, reapareció con mayor brillo. Por su parte, SWAN fue descubierto por un aficionado ucraniano que analizó datos solares.
Según expertos, el mejor momento para ver a Lemmon es entre ahora y el 2 de noviembre, alcanzando su máximo esplendor cerca de fin de mes. El otro cometa SWAN ya puede verse en el cielo nocturno.
Más allá del espectáculo visual, la visita de estos cometas tiene un valor científico incalculable. Su composición, que es una mezcla de hielo, polvo y gases primitivos, conserva información del origen del sistema solar.
Cómo observar este fenómeno astronómico
Para apreciar el doble cometa, se sugiere buscar zonas apartadas de la contaminación lumínica y observar hacia el sudoeste para SWAN y noroeste para Lemmon tras la caída del sol.
La importancia de este fenómeno astronómico es muy grande. Para tener una idea, los astrónomos aficionados remarcan que estos eventos son extremadamente inusuales. “Ver dos cometas brillando juntos puede ocurrir apenas una o dos veces en la vida”, dijeron.