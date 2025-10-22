Salvaron el río más importante de Europa gracias a la construcción de una mega planta depuradora

La construcción planta depuradora de Galindo, ubicada en la cuenca de la ría de Bilbao, desempeñó un papel crucial en este proceso. Esta instalación es capaz de tratar el 80% de las aguas residuales de la región antes de que lleguen al río.

Gracias a esta intervención, el río Rin ha experimentado una notable mejora en su calidad del agua. Los esfuerzos conjuntos de seis países europeos han sido fundamentales para coordinar acciones y obtener el apoyo necesario de la sociedad, lo que ha permitido la recuperación del río y la restauración de su ecosistema.

Río Sena (1)

El río de Europa que vuelve a la vida

Hoy en día, el río Rin es un ejemplo de éxito en la rehabilitación de ríos urbanos. La presencia de peces migratorios, la mejora de la biodiversidad y la recuperación de espacios recreativos a lo largo de sus orillas son testamentos del impacto positivo de las plantas depuradoras y las políticas ambientales implementadas.

Este caso subraya la importancia de la colaboración internacional y la inversión en infraestructura sostenible para la preservación de nuestros recursos hídricos. La construcción de plantas depuradoras de gran capacidad ha sido esencial para salvar al río Rin, demostrando que con compromiso y acción, es posible revertir los efectos de la contaminación y restaurar la salud de ecosistemas fluviales.