El muro de 7 kilómetros en América del Sur es una de las obras de ingeniería más imponentes de la región. Su construcción no solo regula el flujo de uno de los ríos más caudalosos del continente, sino que también convierte su fuerza en energía capaz de abastecer a millones de personas.
El muro de 7 kilómetros en América del Sur que controla uno de los ríos más caudalosos y da energía a millones
Esta obra de ingeniería en América del Sur convierte la fuerza de uno de los ríos más caudalosos en electricidad para millones
Esta infraestructura combina tecnología avanzada con planificación hidráulica para garantizar el control del agua, prevenir inundaciones y generar electricidad de manera constante. Te contamos en que lugar de América del Sur se encuentra.
El muro de 7 kilómetros en América del Sur que controla uno de los ríos más caudalosos y da energía a millones
Se trata de una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, compartida por Brasil y Paraguay. Su estructura principal, una represa que alcanza aproximadamente los 7 kilómetros de extensión, domina el curso del río Paraná y transforma su caudal en energía a una escala difícil de dimensionar. Desde su inauguración en 1984, se convirtió en un símbolo de integración binacional y en una pieza clave del sistema eléctrico de América del Sur.
La central tiene una capacidad instalada que supera los 14.000 megavatios, lo que le permite abastecer una parte significativa del consumo eléctrico de ambos países de América del Sur. En el caso de Paraguay, incluso cubre casi la totalidad de su demanda energética, mientras que en Brasil representa un porcentaje estratégico para su matriz eléctrica.
La importancia de esta infraestructura de América del Sur
Pero más allá de los números, Itaipú es también una obra de ingeniería monumental. Un complejo que implicó desviar el curso del río, movilizar millones de metros cúbicos de tierra y hormigón, y redibujar el mapa energético de América del Sur.
La importancia de esta represa se puede entender en distintos niveles:
- Potencia energética regional: es una de las mayores generadoras de electricidad del planeta, clave para el abastecimiento de dos países.
- Integración binacional: su gestión compartida entre Brasil y Paraguay es un ejemplo de cooperación sostenida en infraestructura estratégica.
- Aprovechamiento del recurso hídrico: convierte la fuerza natural del río Paraná en energía limpia y renovable.
- Impacto económico: genera ingresos, empleo y desarrollo en ambas márgenes del río.
- Desafíos ambientales: como toda megaobra, implicó la transformación de ecosistemas y el desplazamiento de comunidades, dejando debates abiertos sobre su impacto a largo plazo.