Esta infraestructura combina tecnología avanzada con planificación hidráulica para garantizar el control del agua, prevenir inundaciones y generar electricidad de manera constante. Te contamos en que lugar de América del Sur se encuentra.

Represa de Itaipú

El muro de 7 kilómetros en América del Sur que controla uno de los ríos más caudalosos y da energía a millones

Se trata de una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, compartida por Brasil y Paraguay. Su estructura principal, una represa que alcanza aproximadamente los 7 kilómetros de extensión, domina el curso del río Paraná y transforma su caudal en energía a una escala difícil de dimensionar. Desde su inauguración en 1984, se convirtió en un símbolo de integración binacional y en una pieza clave del sistema eléctrico de América del Sur.