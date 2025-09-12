Temu: alertan por una caja misteriosa que es falsa y es una estafa

Pero ese éxito también la transformó en un blanco perfecto para los ciberdelincuentes, que ahora usan su nombre para lanzar campañas de phishing disfrazadas de correos promocionales.

Los mensajes llegan con frases como “Reclamá este regalo especial como un pequeño gesto de nuestra gratitud”, “Abrí tu sorpresa, tu descuento personalizado” o “Llegó tu caja sorpresa de Temu”.

El correo incluye además listados de productos con fotos, precios, calificaciones y porcentajes de rebajas que imitan a la perfección el estilo de la app.

El problema es que casi todo el contenido es clickeable: al hacer un simple toque en cualquier parte, el usuario es redirigido a páginas fraudulentas.

A diferencia de otros intentos de estafa, estos mails resultan especialmente convincentes porque copian con precisión el formato de las comunicaciones oficiales de Temu.

Los colores, logos y textos están bien logrados, lo que hace más difícil detectar la trampa a simple vista.

Las señales de alerta surgen principalmente de la dirección del remitente, que suele ser una combinación extraña de letras y números, sin relación con los dominios reales de Temu. En algunos casos, además, los mensajes llegan directamente a la bandeja de spam.

temu Caja falsa. Temu advirtió a sus compradores que no caigan en la estafa virtual de la caja misteriosa.

Incluso pueden encontrarse pequeños errores de redacción, aunque eso no basta para diferenciar los falsos de los verdaderos: los comunicados legítimos de Temu también suelen contener fallas menores de ortografía.

Esta estafa no es la primera que circula en nombre de Temu. Uno de los engaños virtuales más extendidos en el país es el envío de SMS falsos del Correo Argentino, donde se pide un pago para liberar un supuesto paquete pendiente. Al ingresar al enlace, las víctimas terminaban entregando los datos de sus tarjetas en un sitio trucho.

Temu: cómo evitar ser estafado con la misteriosa caja

No hagas click en los enlaces ni descargues archivos adjuntos de correos sospechosos.

Verificá el remitente: compará la dirección de e-mail con las comunicaciones anteriores de Temu.

Revisá la URL antes de ingresar datos personales.

En caso de duda, accedé directamente desde la app o el sitio oficial y nunca desde un link recibido por terceros.

Además, la propia plataforma cuenta con una sección de ayuda dedicada a este tipo de amenazas, donde explica cómo identificar correos fraudulentos y qué hacer en caso de recibirlos.

Para acceder a las sugerencias de seguridad hay que ingresar en la web oficial temu.com y en la sección de Ayuda hacer click en Tu Seguridad y luego en Seguridad y Privacidad.

Fuente: tn.com.ar