Sin este trámite no vas a poder recibir tu pedido de Shein, Temu o AliExpress

Si eres de las personas que se están volviendo adictas a buscar ropa y otros elementos en tiendas chinas como Shein, Temu o AliExpress, es necesario que sepas que es lo que puede llevar a que tu producto no llegue a tu casa.

Además de colocar tu nombre y tu dirección de manera correcta, hay un trámite que es muy necesario para aquellos que compran en tiendas chinas, deseosos de un precio más barato.

Temu
El trámite obligatorio para las compras hechas en Shein, Temu o AliExpress

Las tiendas chinas como Temu, Shein o AliExpress suelen usar servicios de entrega como MailAmericas o Correo Argentino al momento de entregar sus paquetes.

En el caso del Correo Argentino, para que este libere el paquete, es necesario que las personas que hayan comprado en tiendas chinas paguen un impuesto de aduana. Este se abona a través de internet con tarjeta de crédito y es de $7.900, salvo que se haya pasado el límite de compras o el monto.

En tanto, MailAméricas no siempre lo hace, pero también puede pedir el pago de impuestos, que en algunos casos llega hasta los $12.000. Así también hay casos en los que un envío a través de este servicio, puede terminar en manos del Correo Argentino, por lo que el impuesto se le paga a este último servicio. En ambos casos, si no se paga el impuesto, no hay posibilidades de que llegue el envío.

Shein
Envíos desde China: cómo hacer para pagar el trámite en el Correo Argentino

Aquellas personas que deban pagar el impuesto por los envíos desde China en el Correo Argentino, deben seguir los siguientes pasos:

  • Registrarse en el Portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino.
  • Hacer un “Aviso de Compra”.
  • Esperar a recibir la notificación de cuando tu envío llega al país.
  • Completar la gestión de declaración de contenido y pago.
  • Si el envío requiere verificación aduanera, solicitar la Representación, o tomar un turno para ser atendido (sujeto a Sucursal habilitada).
  • Recibir el paquete en tu domicilio
correo argentino
Correo Argentino pide el pago de un impuesto sin importar de cuánto haya sido la compra

Otros datos a tener en cuenta para comprar en Shein, Temu u otras tiendas chinas

Finalmente, también están los requisitos que ARCA impone algunos requisitos al momento de comprar en el exterior, en tiendas como Temu, Shein y otras. Estos son:

  • Deberán estar conformados por hasta 3 unidades de la misma especie.
  • No podrán superar los 50 kg por paquete, independientemente del peso total del envío.
  • Deben estar valuados en un importe inferior o igual a USD 3.000 por envío.
  • No podrán tener fin comercial.

