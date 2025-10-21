Riquelme lo ignoró en Boca y ahora la rompe en Europa: Bayern Múnich lo sigue de cerca

Desde que es dirigente de Boca, a Juan Román Riquelme se lo ha criticado y mucho por el manejo hacia algunos futbolistas. Incluso, varios de las inferiores, con una vida en el club, se marcharon a otros destinos por la puerta de atrás.
El futbolista se marchó de Boca ejecutando la cláusula, y fue duramente criticado por Juan Román Riquelme
Desde que es dirigente de Boca, a Juan Román Riquelme se lo ha criticado y mucho por el manejo hacia algunos futbolistas. Incluso, varios de las inferiores, con una vida en el club, se marcharon a otros destinos por la puerta de atrás.
Uno de los casos más resonantes es el de Valentín Barco, quien tuvo un problema en torno a la renovación de su contrato y decidió marcharse al Brighton de Inglaterra. Este acto fue duramente criticado por el propio Riquelme, aunque del otro lado respondieron.
Luego de mostrar grandes rendimientos en el Racing de Estrasburgo de Francia, son muchos los medios que aseguran que el equipo alemán está siguiendo de cerca los movimientos del ex Boca.
En la página Fichajes.Net dieron detalles del interés de Bayern Múnich por Barco. Y dieron a conocer que el club alemán entiende que el posible fichaje del lateral-volante es una inversión a futuro, teniendo en cuenta su edad y su nivel, que cada vez es mejor.
Pese al interés, fue el mismo medio el que aseguró que el Racing de Francia no dejará ir a Barco por un pequeño monto, y revelaron que pretenden un total de 40 millones de euros para venderlo de manera definitiva.
En el caso de darse esta venta, uno de los beneficiados sería Boca, ya que posee el derecho de formación y los llamados "mecanismos de solidaridad" del jugador. En concreto, El Xeneize recibiría 1.200.000 de euros, el 3% de la resonante transferencia.
En el momento en el que Barco decidió ejecutar la cláusula y marcharse a Inglaterra, lo cierto es que no solo fue criticado por Riquelme, sino que también fue mirado de reojo por varios hinchas de Boca. En el ojo de la tormenta, salió a defenderse.
Valentín Barco argumentó que no recibió respuesta de la dirigencia tras intentar negociar su renovación. Según él, no le atendieron el teléfono, algo que fue desestimado por el máximo ídolo del club.