Riquelme lo ignoró en Boca y ahora la rompe en Europa: Bayern Múnich lo sigue de cerca

En la página Fichajes.Net dieron detalles del interés de Bayern Múnich por Barco. Y dieron a conocer que el club alemán entiende que el posible fichaje del lateral-volante es una inversión a futuro, teniendo en cuenta su edad y su nivel, que cada vez es mejor.

BAYERN MÚNICH ESTÁ SIGUIENDO AL COLO BARCO Y STRASBOURG PEDIRÍA 40M€.



Pese al interés, fue el mismo medio el que aseguró que el Racing de Francia no dejará ir a Barco por un pequeño monto, y revelaron que pretenden un total de 40 millones de euros para venderlo de manera definitiva.

En el caso de darse esta venta, uno de los beneficiados sería Boca, ya que posee el derecho de formación y los llamados "mecanismos de solidaridad" del jugador. En concreto, El Xeneize recibiría 1.200.000 de euros, el 3% de la resonante transferencia.

Barco y una dura acusación contra Riquelme

En el momento en el que Barco decidió ejecutar la cláusula y marcharse a Inglaterra, lo cierto es que no solo fue criticado por Riquelme, sino que también fue mirado de reojo por varios hinchas de Boca. En el ojo de la tormenta, salió a defenderse.

Valentín Barco argumentó que no recibió respuesta de la dirigencia tras intentar negociar su renovación. Según él, no le atendieron el teléfono, algo que fue desestimado por el máximo ídolo del club.