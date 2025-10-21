Inicio Ovación Fútbol Vélez
Fútbol

Alejo Sarco, sin pelos en la lengua: sus explosivas declaraciones contra la dirigencia de Vélez

Alejo Sarco, quien la rompió en el Mundial Sub 20, declaró sin filtro y responsabilizó a los directivos de Vélez por su salida de la institución como agente libre

Por Fabián Salamone [email protected]
Alejo Sarco rompió el silencio tras su salida de Vélez.

Alejo Sarco fue una de las figuras de la Selección argentina a lo largo del Mundial Sub 20, donde la albiceleste su subió al segundo peldaño del podio tras caer 2-0 ante Marruecos en la final. El delantero, surgido de las divisiones inferiores de Vélez y actualmente en Bayer Leverkusen, declaró sin pelos en la lengua sobre su conflictiva salida del Fortín.

El atacante, que fue el máximo artillero del seleccionado nacional con cuatro conquistas, enfrentó los micrófonos de TyC Sports y apuntó contra los directivos de la institución de Liniers, a quienes responsabilizó por su salida como agente libre.

Alejo Sarco, surgido en Vélez, fue una de las figuras de la Selección argentina en el Mundial Sub 20.

La explosiva declaración de Alejo Sarco contra los directivos de Vélez

En junio de 2024, desde Vélez emitieron un comunicado en el cual responsabilizaron al futbolista y a su entorno por no haber llegado a un acuerdo: "El Club Atlético Vélez Sarsfield comunica que el jugador Alejo Sarco ha sido desafectado del plantel profesional. La decisión de la Comisión Directiva obedece a la negativa del jugador de renovar su vínculo contractual con la Institución, que culmina el 31 de diciembre de 2024".

"Esto implica que el Club Atlético Vélez Sarsfield perderá los derechos económicos y federativos sobre el jugador, con el consecuente perjuicio económico y deportivo para la Institución que lo viene formando y que viene invirtiendo en su crecimiento profesional", sumó en su escrito el Fortín.

En este contexto, y luego de ser una de las figuras de la Selección argentina en el Mundial Sub 20, Sarco dijo presente ante las cámaras de TyC Sports y dio su versión sobre lo sucedido a mediados de la pasada temporada.

"Me duele, no quería irme así. Tuve que comer mucha mierda", comenzó el futbolista del Bayer Leverkusen. A su vez, sumó: "Firmé contrato en 2022 con edad de séptima con 16 años y quedé con ese contrato, que era muy bajo, el mínimo. En Reserva y Primera todavía tenía el mismo contrato. No tenía a nadie de la nueva dirigencia llamándome y diciéndome de renovar. Fue una semana antes de la final contra Estudiantes que me mandan la primera oferta, pero me pareció un chiste".

"Antes de esa final ya Leverkusen mandó una oferta que nunca contestaron desde Vélez. Me junté tres veces con Ricky Álvarez (director deportivo de Vélez), no nos poníamos de acuerdo en el contrato y le pedía por favor que conteste a la propuesta porque no me quería ir libre y me dijo en la cara que prefería asumir el costo político", completó.

Para finalizar, Sarco sentenció: "Desde el primer día les dije que no quería irme libre. Estoy muy agradecido al club, que me dio un lugar donde vivir, en la pensión casi 2 años, me formó como persona y jugador pero la gente no entiende que como jugador del club uno tiene derecho a pedir lo que uno merece y no solamente el dinero sino también el trato personal".

