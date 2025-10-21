Mundial Sub 17 Qatar 2025: fechas, grupos y cuándo debuta la Selección argentina

Tras el subcampeonato del Mundial Sub 20 de Chile, la Selección argentina se pone a punto para otro nuevo desafío que será el Mundial Sub 17 2025 que se llevará a cabo en Qatar.
En el mismo lugar donde se coronaron los mayores hace 3 años, Diego Placente estará a cargo del equipo que se pone a punto en el predio de Ezeiza y el próximo lunes 28 viajará a Medio Oriente.
El Mundial Sub 17 comenzará el 3 de noviembre y será el primero con 48 selecciones participantes, un ensayo general de lo que será el Mundial 2026 de mayores y tendrá como escenario las 8 canchas de la denominada Aspire Zone, un complejo de 250 hectáreas ubicada en Al Rayyan y que incluye también al estadio Khalifa donde se jugará la final.
Argentina, en busca del único título que nunca ganó, debutará el 3 de noviembre ante Bélgica en la cancha 2 a las 17.45, el 6 de noviembre se medirá con Túnez en la cancha 5 a las 16.30 y el 9 de noviembre lo hará con Fiji en la cancha 9 a las 15.30.
La fase de grupos se jugará en 12 zonas de 4 selecciones cada una y clasificará a los dos primeros de cada zona y los 8 mejores segundos a los playoffs.
Los 32 equipos clasificados jugarán por eliminación directa a partir de los 16avos. de final hasta la definición del 27 de noviembre.