Mundial Sub 17 Qatar 2025: fechas, grupos y cuándo debuta la Selección argentina

La Selección argentina se pone a punto para otro nuevo desafío que será el Mundial Sub 17 2025 que se llevará a cabo en Qatar.

Placente y su cuerpo técnico estarán en el Mundial de Qatar.

Tras el subcampeonato del Mundial Sub 20 de Chile, la Selección argentina se pone a punto para otro nuevo desafío que será el Mundial Sub 17 2025 que se llevará a cabo en Qatar.

En el mismo lugar donde se coronaron los mayores hace 3 años, Diego Placente estará a cargo del equipo que se pone a punto en el predio de Ezeiza y el próximo lunes 28 viajará a Medio Oriente.

La Selección argentina debutará el 3 de noviembre en el Mundial Sub 17.

El Mundial Sub 17 comenzará el 3 de noviembre y será el primero con 48 selecciones participantes, un ensayo general de lo que será el Mundial 2026 de mayores y tendrá como escenario las 8 canchas de la denominada Aspire Zone, un complejo de 250 hectáreas ubicada en Al Rayyan y que incluye también al estadio Khalifa donde se jugará la final.

Argentina, en busca del único título que nunca ganó, debutará el 3 de noviembre ante Bélgica en la cancha 2 a las 17.45, el 6 de noviembre se medirá con Túnez en la cancha 5 a las 16.30 y el 9 de noviembre lo hará con Fiji en la cancha 9 a las 15.30.

La forma de disputa del Mundial Sub 17

La fase de grupos se jugará en 12 zonas de 4 selecciones cada una y clasificará a los dos primeros de cada zona y los 8 mejores segundos a los playoffs.

Los 32 equipos clasificados jugarán por eliminación directa a partir de los 16avos. de final hasta la definición del 27 de noviembre.

Las fechas del Mundial Sub 17

  • Fase de grupos: 3 al 11 de noviembre.
  • 16avos. de final: 14 y 15 de noviembre.
  • 8vos. de final: 18 de noviembre.
  • 4tos. de final: 21 de noviembre.
  • Semifinal: 24 de noviembre.
  • Final y 3er puesto: 27 de noviembre.

Los grupos del Mundial Sub 17

  • Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia
  • Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal
  • Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos
  • Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiji
  • Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto
  • Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza
  • Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador
  • Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia
  • Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tajikistán y República Checa
  • Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá y República de Irlanda
  • Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda
  • Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita

