Mundial Sub 17 Qatar 2025: fechas, grupos y cuándo debuta la Selección argentina

En el mismo lugar donde se coronaron los mayores hace 3 años, Diego Placente estará a cargo del equipo que se pone a punto en el predio de Ezeiza y el próximo lunes 28 viajará a Medio Oriente.

sub 17 La Selección argentina debutará el 3 de noviembre en el Mundial Sub 17.

El Mundial Sub 17 comenzará el 3 de noviembre y será el primero con 48 selecciones participantes, un ensayo general de lo que será el Mundial 2026 de mayores y tendrá como escenario las 8 canchas de la denominada Aspire Zone, un complejo de 250 hectáreas ubicada en Al Rayyan y que incluye también al estadio Khalifa donde se jugará la final.