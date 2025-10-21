Ni casa prefabricada ni casa contenedor: las Tiny House que cuestan 12.000 dólares y se instalan en un día

Según el sitio Economía Sustentable, las unidades ya están disponibles para la venta con precios que inician en 10.185 dólares (más IVA) calculados al tipo de cambio del dólar oficial del Banco Nación, con la posibilidad de adquirir los módulos directamente a través de la mencionada empresa.

Ventajas técnicas de una Tiny House

Están construidas bajo un sistema modular, se consolidan como una alternativa económica y práctica, tanto para uso personal como comercial.

La clave de su eficiencia radica en su estructura: montaje exprés y flexibilidad. El proceso se realiza íntegramente en fábrica, lo que acorta drásticamente los tiempos de obra y simplifica la logística.

Las unidades pueden ser temporales o permanentes, permitiendo expandir o reconfigurar los espacios sin la necesidad de obras húmedas costosas.

Aislamiento Superior. Al contrario de las casas contenedores (fabricadas con containers marítimos reciclados) estos módulos se construyen con materia prima nueva y están diseñados desde cero con aislación térmica optimizada. Según expresó en el mencionado medio el fundador del proyecto, Federico D’Aloia, esto ofrece un nivel de aislamiento muy superior al que se podría lograr en un contenedor.

Autonomía y Usos Múltiples. Las unidades se entregan con instalación eléctrica completa y opción de agregar baño y cocina, haciéndolas autónomas y versátiles.

Aptas para vivienda, oficina, consultorio o como unidad adicional en un terreno.

Así es una Tiny House por dentro

Estos módulos habitables se presentan como una opción de inversión para empresas y particulares. Los precios de venta (al dólar oficial, sin incluir aire acondicionado ni accesorios) reflejan la eficiencia del proceso constructivo:

Modelo FOD-03

Diseñado como oficina, incluye baño y cocina.

Superficie: 5,91 x 2,4 metros.

Precio ase: 10.185 dólares.

Tiny house por dentro Así es por dentro la Tiny House modelo FOD 03. Módulos FOD.

Modelo FOD-Tiny

Vivienda simple, ideal para uso personal o temporal.

Superficie: 19 m².

Precio Base: 14.468 dólares.

Modelo FOD-14

Vivienda más grande, ofrece mayor espacio habitable.

Superficie: 28 m².

Precio Base: 20.475 dólares.

Actualmente, el mercado está dominado por la demanda corporativa: el 90% de los clientes son empresas que buscan soluciones eficientes y confiables para complementar desarrollos inmobiliarios o espacios de trabajo.

Tiny house por dentro 3 Módulos FOD.

El 10% restante son particulares que valoran la rapidez, calidad y bajo consumo energético que ofrecen estos sistemas."La estructura modular permite expandir o reconfigurar los espacios sin recurrir a obras tradicionales costosas", señala D’Aloia y destaca el beneficio financiero y la sostenibilidad a largo plazo.