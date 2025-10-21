Científicos descubren cientos de nuevos virus en el cuerpo humano: rodean el intestino

En concreto, los científicos trabajaron con 252 aislados bacterianos del microbioma humano, que tuvieron que cultivarse en el laboratorio con cámaras anaeróbicas especializadas sin oxígeno, y luego se trataron con diez compuestos, alimentos y condiciones diferentes.

El estudio descubrió que la stevia, un sustituto común del azúcar de origen vegetal, y los compuestos liberados por las células intestinales humanas, eran activadores clave de los fagos, que son virus que infectan y se replican en bacterias.

“Nuestros hallazgos sugieren que el huésped humano no es solo un entorno pasivo, sino que influye activamente en el comportamiento viral”, afirmó la primera autora del descubrimiento, la investigadora de Monash, Sofia Dahlman.

descubrimiento, virus Este descubrimiento puede tener implicancias positivas en el futuro.

Lejos de presentarse como un problema, este descubrimiento sienta las bases para futuras aplicaciones en biología sintética, biotecnología y terapias del microbioma, y marca un gran avance en la descodificación de la materia oscura viral del intestino humano.

Por qué es importante este descubrimiento

Algo positivo de este descubrimiento es su aplicación. Según se informó, estos virus podrían, eventualmente, usarse para remodelar el microbioma intestinal, lo que podría influir en la salud intestinal y la progresión de varias enfermedades.

La microbiota intestinal humana consiste en una plétora de microorganismos junto con los virus que los infectan, incluyendo fagos. Se cree que estos dan forma a la comunidad microbiana intestinal a través de la depredación, la transferencia horizontal de genes y la conversión lisogénica.