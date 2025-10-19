Un pez con dientes en la cabeza: el descubrimiento que cambia para siempre la biología marina

El hecho de que este pez tenga los dientes en la cabeza no es algo que se da aleatoriamente. De acuerdo con el descubrimiento, esta estructura sirve para asirse a la aleta pectoral de la hembra y mantener el contacto necesario durante la reproducción, facilitando el apareamiento.

Además de la finalidad sexual, estos dientes con forma de tentáculo sirven para que este pez disuada a sus distintos rivales en el fondo del océano.

descubrimiento, pez Los dientes sirven para disuadir rivales y para sujetar a la pareja durante el apareamiento.

Hasta ahora, la comunidad científica consideraba que los dientes siempre se desarrollaban a partir de células localizadas en la cavidad oral y que no migraban. Sin embargo, este descubrimiento sorprende y llega para cambiarlo todo.

En concreto, los dientes presentes en este pez varían, con entre siete y ocho filas en ejemplares maduros. El tamaño del apéndice no guarda relación con la longitud corporal total, sino con la maduración sexual y el desarrollo de otros órganos reproductivos.

Una especie relacionada con rayas y tiburones

El spotted ratfish es un pez que está relacionado con tiburones y rayas, ya que todos pertenecen a la clase de peces cartilaginosos llamada condrictios. Es importante destacar que, incluso, el spotted ratfish es una quimera, un grupo de peces más antiguo que los tiburones.

Aunque comparten la estructura del esqueleto cartilaginoso, tienen diferencias en su apariencia y hábitat. Los tiburones y las rayas pertenecen a los elasmobranquios, mientras que este pez es de un grupo distinto.

Este sorprendente descubrimiento desafía por completo a la biología marina, y por supuesto, impulsa a los científicos a seguir estudiando este fenómeno.